GLOBAL Wednesday｜日本央行或暫停加息？｜超微電腦一拆十買得過？｜UBER業績勝預期

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

隔晚美股三大指數反彈，但僅升約1%，有分析認為日圓拆倉潮仍未結束，加上美股估值過高，經濟衰退下標普市盈率或回調至18倍左右，美股勢必繼續回調？日本央行副行長內田真一表示，日本央行或會暫停加息，對市場來說為短期利好消息？美國經濟衰退最快幾時發生？超微電腦(SCMI)業績未能符合市場預期，毛利率創歷史新低，惟公司對前景展望樂觀，如何判斷其合理價值？優步(UBER)業績勝預期，隔晚股價升逾一成，但業績過後靠甚麼提振股價？

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