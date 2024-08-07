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07/08/2024

退休後無藉口不做運動

#退休 #我要退休 #運動 #養生 #健康
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　今屆的奧運會在法國巴黎舉行，由於有時差，如果大家想連汁都撈埋，全程緊貼奧運會的賽事，就可能要捱更抵夜了。如果你仍然要返工搵食，始終是頗辛苦的。

 

　　事實上，為了捧江旻憓、張家朗和何思蓓的比賽，我也要校定鬧鐘，三更半夜爬起床觀戰。但奈何人老了，第二天上班時，就感到頭痛難當，痛感要去到黃昏左右才消退。

 

　　但如果你是退休一族，就可以輕鬆地「應付」這屆奧運會的挑戰了。你既可提早睡覺，凌晨起床欣賞賽事；也可以看罷賽事才上床睡覺，然後瞓到自然醒！

 

　　當然，我不會羡慕退休一族有這種「福利」的，因為我遲早都可以享受這種「退休紅利」！

 

　　談到退休紅利，當然不只靈活地觀看奧運會的賽事。我認為，最大的退休紅利，其實就是可以自由自在及自主地去做運動呢！

 

退休之後，應好好利用餘暇做運動，保持身體健康。(Shutterstock)

 

　　就在這個時候，有朋友傳來一段文字，真的很抵死，我想和大家分享一下：

 

　　「奧運是一群最需要運動的人，看著一群最需要休息的人在做運動！」

 

　　各位，我不知道你是不是最需要做運動的人，但可以肯定的是，如果你每天都躺在梳化上看電視轉播奧運會，更甚的是，嘴裏不停在吃零食，那你真的要站起來，動一下了。退休之後，你再沒有藉口不做運動了。

 

　　為了警醒大家要多做運動，保持身體健康，我整理了近年收到所有關於健康的金句（部分金句我自己修改了一下），希望大家互勵互勉。

 

　　「世界是你的，也是我的，但歸根結柢屬於那些身體好的！活得久的，不管是二、三十歲，還是六、七十歲，甚至八、九十歲，活出生命的精彩，活出生活的品質，活出健康的體魄，才是硬道理。」

 

　　「人老了，最貴的床是病床；人老了，最好的醫生是自己；人老了，最好的藥物是陽光；人老了，最好的長壽法是好心態；人老了，最省錢的美容方法是睡覺；人老了，最簡單的養生法是走路；人老了，甚麼最值錢？當然是健康！」

 

　　「甚麼是醫生？醫學院老師如此定義醫生的作用：我們所有人的歸宿都是火葬場，全都在路上排隊，醫生的作用就是防止有人插隊，時不時把人從隊伍裏拎出來往後面排。當然，有的實在拎不動，也只能隨他了——真是神一般的定義！總結：少吃肉多運動，不然醫生拎不動。」

 

　　「『醫院』是等杯子掉下來，看看怎樣修補！『保險』是等杯子掉下來，看看還能賠多少錢！『養生』是往裏面推一把，竭盡全力不讓杯子掉下來！沒有人會因為重視養生而傾家蕩產，太多人卻因為失去健康而『人財兩空』！」

 

　　「人活一世，可以是清貧，可以是粗茶淡飯，但只要健康，就擁有了最大的財富。所以，不用羨慕他人的榮華富貴，毋須與別人爭名奪利。人的一生，從出生至老去，若能健康地一路走過，這就是幸福！」

 

　　「運動的理由：年輕時不拖累生你的人，年老時不拖累你生的人！」

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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