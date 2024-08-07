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07/08/2024

【FOCUS】勝預期VS遜預期，進出口表裏不一

#貿易順差 #高新技術 #勞動密集型 #汽車出口 #中國進口 #內需
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　　出口氣勢如虹，進口有待提振，令中國6月貿易順差刷新990億美元歷史紀錄。進入7月，劇本卻似調轉－－出口大遜預期，進口意外飆升。但看真些，出口略有減速，主因勞動密集型產品外銷降溫，汽車、集成電路等高新技術產品出口依舊標青。而進口大勝預期乃受惠低基數（去年同期跌12.4%）效應，提振內需仍任重而道遠。

 

汽車出口仍勁，價格競爭隨行

 

　　海關總署周二（7日）公布，7月美元計出口按年增7%（預期：9.7%），主要受箱包、塑料製品、紡織紗線、家具等勞動密集型產品外銷降溫拖累。而技術密集型的汽車、集成電路出口量按年分別增26%、13%，續凸顯中國先進製造業的持續優勢。

 

【FOCUS】勝預期VS遜預期，進出口表裏不一

7月技術密集型的汽車、集成電路出口量按年分別增26%、13%，續凸顯中國先進製造業的持續優勢。

 

　　值得留意的是，汽車出口量增速持續高於出口額，兩者的差距從上半年的25.3% VS 18.9%，擴大至7月的26.3% VS 13.8%，顯示激烈的價格競爭拖低了出口價格。隨著歐盟將於11月最終確定對中國電動車加徵關稅（目前臨時關稅只需車企提供銀行擔保），強勁的汽車出口或在年底放緩。

 

　　分目的地看，對美國出口增速從上半年的1.5%，加速至7月的7.5%，亦或反映在中美貿易摩擦升溫預期下，「搶出口」效應。

 

進口名高實低，促消費待大招

 

　　至於進口，儘管7月美元計增速按年增7.2%（預期：3.5%），但實際進口值（2159.1億美元）卻低過錄負增長的3月（2211.3億美元），亦遠低於2022年9月創下的高點2788億美元。疲軟的需求從7月原油進口量錄近兩年最低水平，到星巴克（Starbucks）二季度中國同店銷售額大降14%都可見一斑。

 

【FOCUS】勝預期VS遜預期，進出口表裏不一

7月實際進口值遠低於2022年9月創下的高點2788億美元，提振內需仍任重而道遠。


　　面對愈來愈多的國家對中國祭出貿易保護主義，歐盟、美國、土耳其（另有加拿大展開諮詢）宣布對中國汽車加徵關稅之外，墨西哥、巴西、智利、印尼、印度等南方國家亦紛紛對中國鋼鐵、紡織品舉起關稅大旗；以及IMF（國際貨幣基金組織）最新警告，未來中國的通脹面臨巨大的下行風向，官方、學界業已將重點轉向內需。

 

　　近日，人行、發改委先後明言，下半年著力轉向「惠民生、促消費」、「促消費、抓就業」，但會否如人行貨幣政策委員會委員黃益平、人民大學經濟研究所聯合所長毛建華等建言那樣，「直接給老百姓發錢」、「將用於基建的資金用於直接向居民提供」？注定是最迫切待回應，又或最緩慢有答案的問題。

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