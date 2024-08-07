哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

以色列涉嫌在伊朗領土上暗殺哈馬斯政治首領哈尼亞後，本已兇險的中東局勢好像進入暴風雨前夕。黎巴嫩真主黨、伊拉克、敘利亞、也門胡塞武裝，再加上伊朗，還有土耳其軍方，也在蠢蠢欲動，六國會否齊齊加入向以色列的報復行動？不少基督教教會特別是福音派，在社交媒體把目前的中東形勢拉扯到《聖經》的末世預言，指以色列在末世時期將受六國攻打。

此外，還有80年魔咒的流傳，即歷史上的以色列國，都過不了80年。公元前1010年至公元前931年，第一個以色列國，乃在以色列人逃離埃及之後，建立的「大衛和所羅門王國」，存在了80年後分裂滅亡，最終被亞述吞併；第二個以色列國，算是存在於公元後世紀之初的哈斯蒙尼王朝，其統治者並獲得「國王」及「巴西琉斯」的稱號，一些現代學者指她其實是個獨立的以色列王國，但最後也不能跨過80年。

好了，現代的以色列國於1947年成立，至今已有77年，發展到今天，再度陷入戰火裏，而且因在加沙的屠城行為與國際社會為敵。有人不禁問，今次以色列能逃過80年魔咒嗎？這當然是個偽問題，按目前以色列的軍事力量，而且還擁有核武器和美國無條件的支持，古代的以色列國實難和現代以色列國相比較。

內塔尼亞胡到美國國會山莊演說，獲出席者帝王式歡迎。(AP)

以色列總理內塔尼亞胡最近去了美國國會山莊演說，雖然有百多名議員沒有參加，但出席者也不少，他受到出席者帝王式的歡迎。無他，國會山莊早給猶太資本控制，而民主黨被猶太資本控制更深，這裏牽扯到民主黨的財源架構，這就是為何內塔尼亞胡不需要給自稱為猶太復國主義者的拜登一點面子，何況他在美時看到其權力真空，更是有恃無恐，一回國便發生哈尼亞暗殺事件。

美國知名國際政治學者約翰．米爾斯海默在《紐約時報》撰文形容內塔尼亞胡為「無賴」，他到處點火，完全不需顧全大局，更不用理會拜登所推動的加沙停火協議，大有我就是要把你拖下水又如何的氣焰。沒錯，拜登一方面喊話停火，另一方面卻無法不繼續向以色列提供武器。今次以色列連哈馬斯談判代表哈尼亞也幹掉，引發伊朗及其盟友高呼大報復，美國也不得不表示仍會全力保護以色列，派出航艦。大家都在看，美國將怎樣被以色列拖入中東泥沼。

另一邊廂，哈馬斯組織快速選出代替哈尼亞位置的政治新首領辛瓦爾(Yahya Sinwar)，不少評論充滿憂慮，辛瓦爾被以色列定性為去年10月7日突襲事件的策劃者，為以方頭號斬首目標之一。事實上，辛瓦爾全家正在加沙自己土地上到處逃避以色列的追殺，在地下通道過著暗無陽光的日子。以色列暗殺哈尼亞之餘，也同時把哈馬斯軍事首領戴夫殺掉，令辛瓦爾的生存更險峻。

哈馬斯新政治領袖辛瓦爾，被以色列定性為去年10月7日突襲事件的策劃者。(AP)

戴夫生前負責保護辛瓦爾，成為他的「指路明燈」，失去了這盞明燈，辛瓦爾的行蹤更易曝光，以色列認為對他的清除指日可待。那麼，我們會問，為何他還被委以重任？辛瓦爾本來就是繼哈尼亞之後的第二把手，媒體取笑指辛哈兩人在哈馬斯組織裏其實分別扮演黑白臉，兩者同是哈馬斯組織創辦人。

哈尼亞的溫和立場和辛瓦爾的強硬且帶著冷酷態度，形成強烈的對比。前者最後定居於卡塔爾首都多哈，並不時出訪別國參與外交活動，而後者則死守家鄉，大有生在加沙死在加沙之勢。今次他坐正為哈馬斯政治局主席，表明哈馬斯和加沙同為一體，以色列無法消滅他們的抵抗意志。

外界擔憂哈馬斯愈見強硬，將影響以哈停火談判，但問題是，內塔尼亞胡根本無意停火，一來他要保住自己的地位，二來以色列社會裏仍是以極右立場佔多，就是必須借機向哈馬斯斬草除根，把巴人驅趕於外，繼而取奪取巴勒斯坦所有土地，這就是極右猶太復國主義的終極目的，他們早已拒絕兩國論。

即使哈馬斯變得更強硬，以色列也不會停止奪取巴勒斯坦所有土地的步伐。(AP)

因此，不管哈馬斯溫和派或是強硬派上台，內塔尼亞胡都不會給予談判餘地，而且無論溫和也好，強硬也好，總之對哈馬斯所有成員都要殺無赦，連加沙平民百姓也不放過。面對如此處境，這只會令巴人抵抗運動更趨激進化，不然便只有坐以待斃。由以巴衝突所帶來的更複雜區域地緣博弈，加上面對隆隆戰鼓，國際社會應該如何協調降溫，實在是費煞思量。