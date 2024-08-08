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08/08/2024

連詩雅驚嘆囡囡容貌變化大！Camila出世19日眼仔大大顏值爆錶勁似媽咪

#歌手 #連詩雅 #陳家樂 #晴報文章 #爸媽心聲 #馬來西亞 #娛樂 #演員 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　連詩雅（Shiga）上月順利為老公陳家樂誕下愛女陳星頤（Camila），成功推翻老公為囡囡改的中文名「陳徹」。陳家樂陪產數天後，已經要趕回馬來西亞繼續拍戲工作，而Shiga則努力專心坐月及學習照顧囡囡。日前，Shiga分享母女的粉紅色系列的寫真，相當可愛，融化不少粉絲，不過這位新手媽媽就驚嘆BB女變化得太快。

 

 

　　日前，Shiga分享囡囡Camila的初生寫真相，一片夢幻粉紅公主色系，相當可愛得意，不過Camila全程都做「睡寶寶」，拍照時都是合埋雙眼休息，網友們都話好難睇得出到底似爸爸陳家樂，還是似媽媽連詩雅。

 

 

 

　　不過昨晚Shiga分享一張對比照，作為新手媽媽的她笑言：「個樣已經爭好遠，真係一天一天都唔同，可唔可以唔好咁快？」見到7月25日的Camila只有6日大，臉圓圓而且眼睛只剩得一條線，直至昨日的新照片，見她的雙眼打開非常大，眼仔碌碌超可愛，而且兩頰面珠墩十分有「肉感」。最搞笑的是Camila表情一臉認真樣，加上少少皺眉，感覺似足Shiga拍劇時會出現的苦情樣。其實似爸爸又好，似媽媽又好，都係顏值爆錶，冇所謂啦！

轉載自: 晴報

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