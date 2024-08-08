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08/08/2024

國家安全展覽廳正式落戶歷史博物館！佔地1,100平方米！必睇珍貴月球土壤、6米高長征五號B火箭模型、首發行人民幣鈔票

#尖沙咀 #本地遊 #國家安全展覽廳 #歷史博物館 #國旗 #月球 #長征五號 #國家博物館 #李家超 #週末好去處
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　　行政長官李家超去年在《施政報告》提出設置國家安全展覽廳，未到一年展廳已火速落戶尖沙咀歷史博物館，並於 8 月 7 日正式對外開放，免費入場。到底這個佔地 1,100 平方米的國安展廳有甚麼必看亮點？今次為大家一一揭曉。

 

　　位於尖沙咀歷史博物館 2 樓的常設國安展廳，分為 6 個展區，涵蓋建國歷史、一國兩制、太空安全、科技安全等範疇。場內展品有國安法實施當日於天安門廣場飄揚的國旗、中國人民銀行首次發行的人民幣鈔票樣本之外，必睇罕見又珍貴的月球土壤，由嫦娥太空船於太空搜集器取得；場內還有首次在港展出的長征五號 B 運載火箭模型，高達 6 米，成為場內體積最大的展品。由國家博物館送贈的《開國大典》1：1 油畫複製品，也是首次在內地以外地方展出。展覽廳亦設有三維影院、多項互動遊戲，以及動畫播放，讓大家多方面加深對中國的認識。

 

 

國家安全展覽廳

地址︰尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館二樓

開放時間︰上午 10 時至下午 6 時；星期六、日及公眾假期上午 10 時至晚上 7 時（星期二休息）

網址︰www.nsed.gov.hk/exhibition_gallery_booking/index.php?a=about 

 

 

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