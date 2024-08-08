  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

08/08/2024

最多超級富豪地方Top10！中國排第二！幾錢身家先被稱「超高淨值人口」？香港每XXX人就有一個超級富豪

#財富 #超高淨值人口 #排名 #排行榜 #Pantry熱話
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　香港有很多人都很有錢，分分鐘從你身邊經過的路人都是千萬富有。而外國財富數據分析公司發布了《2024年全球超級財富報告》，當中有最新的全球超高淨值人口排名Top10。香港雖然榜上有名，但超級富豪人數就下跌了。

 

　　外國財富數據分析公司Altrata早前發布了《2024年全球超級財富報告》，報告中公布了全球超高淨值人口（Ultra high net worth，UHNW）地方的排行榜，但甚麼是超高淨值人口呢？根據報告中的定義，原來超高淨值人口是指淨資產超過3,000萬美元（約港幣2.3億），即是大家口中的超級富豪！到底哪一個地方的超級富豪最多？

 

圖片來源：Unsplash@Li Yang

 

最多超級富豪（UHNW）地方Top10

1 美國：147,950人，人數按年增加13.1%

2.中國：46,060人，人數按年下降1.0%

3. 德國：22,210人，人數按年增加13.3%

4. 日本：16,565人，人數按年增加10.4%

5.英國：15,640人，人數按年增加10.6%

6.法國：13,655人，人數按年增加14.1%

7.加拿大：13,330人，人數按年下降0.6%

8.香港：12,545人，人數按年下降0.4%

9.意大利：10,480人，人數按年增加13.8%

10.印度：9,540人，人數按年增加8.5%

 

圖片來源：Unsplash@ Florian Wehde

 

　　結果顯示，超級富豪最多的地方是美國，一共有147,950人；第二名及第三名分別是46,060人的中國和22,210人的德國。對比上年的排名，首五名的地方都沒有改變的，不過中國的超級富豪人數按年下降1.0%。而上年第8名的法國今年上升了2位，以13,655人成為了第6。大家最關心的香港則由上年的第7名稍稍下跌了，變成今年的第8位，香港超級富豪人數今次為12,545人。如果以香港約有750萬人口來計算，即是約598人中就有一個人有港幣2.3億淨資產！

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#財富 #超高淨值人口 #排名 #排行榜 #Pantry熱話
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk