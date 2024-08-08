美食博覽2024 | Food Expo 8.15開鑼！4大注目亮點：星級名廚Cooking Show / 花式調酒+咖啡拉花表演 / 加$10升級門票掃世界頂級美食

吃貨一年一度朝聖地美食博覽8月15日起一連五天在會展正式開鑼！除了琳瑯滿目的中外美食和限時限量的展場優惠，還有各式精彩主題活動！想搶先一睹今年美食博覽的精彩內容，不要錯過以下四大重點！

美食博覽2024 | 1. 首推四大主題日：睇花式調酒／咖啡拉花藝術表演、學醃韓國泡菜

第 34 屆美食博覽將於8 月 15 日至 19 日在灣仔會展中心舉行，同期亦有「美與健生活博覽」和「家電．家居．博覽」。此外，兩項貿易展覽「美食商貿博覽」及「香港國際茶展」也將於 8 月 15 日至 17 日同場舉行。

今年多項博覽更首次以四大生活化的主題日貫穿整個展會，分別是「大江南北之旅」（8月15日）、「Happy Friday」（8月16日）、「日韓直送」（8月17日）以及「身心靈健康週末」（8月17至18日），不同日子來都有好節目。

8月盛事升級，四大主題日全新亮相！

此外，場內將有多個美食相關的示範和表演；對粵菜美食文化有興趣的話，可以在美食博覽第一天(8月15日) —「大江南北之旅」主題日，觀摩厚德飯店總廚劉家榮師傅的「粵菜的傳承」烹飪示範；經過忙碌的一周，星期五晚(8月16日)有來自Mixology Masters的星級調酒師的花式調酒獻技表演，不妨相約三五知己一同度過Happy Friday；喜愛日韓文化的可留意8月17日舉行的醃製韓國泡菜示範和日本傳統和服舞蹈表演。大會特意於周末安排一系列與身心靈有關的體驗活動，現場有多個專題講座及工作坊，包括養生茶道、寫實木顏色繪畫及掐絲琺瑯香水瓶等工作坊；8月18日亦有青少年咖啡拉花藝術得獎者到現場表演，將藝術與咖啡完美結合。

會場限定生啤拼盤（展位：3B-A09；展會限定價：$100）和三五知己一同度過一個Happy Friday。

日本酥皮鯛魚燒（急凍）（展位：1A-B11；展會限定價：$45/2件， $100/5件另購物滿$200加$10可換購1件）

Allgot 韓式紫菜飯卷（展位：1C-A10；展會限定價：$55/3件），盡情享受日韓風味。

體驗寫實木顏色繪畫工作坊（Hall 3E ：8月18日（日）早上10:15），啟發生活品味。

美食博覽2024 | 2. 同時文化藝術表演：K-pop、日本和服舞蹈超吸睛

不同表演隊伍將於美食博覽期間帶來多種文化藝術表演，為展覽增添活力與藝術氣息，包括傳統日本和服舞蹈表演、傳統日本柔道表演、K-pop舞蹈表演、跆拳道表演等，氣氛超熱鬧！

配合四大主題，場內將輪流上演多項精彩節目，為入場人士帶來意想不到的驚喜。

美食博覽2024 | 3. 升級門票逛「尊貴美食區」！試盡多國頂級美食！必食台灣多芒愛玉西米露

位於Hall 1的「美食薈萃廊」每年都是美食博覽的焦點，齊集30多個家本地人氣品牌，今年繼續有美心、大班、日清、壽桃、道地、奇華、榮華及四洲等品牌，帶來地道港式風味，更會推出搶手的展場優惠和新登場商品。

追求精緻高質美食的朋友，加 $10即可升級門票，參觀「尊貴美食區」。入場人士既能一嘗多國頂級佳餚，亦能鑑賞各種美酒，感受來自全球各地的頂尖美食。

台灣多芒愛玉西米露（展位：1B-B12；展會限定價：$48）

美國無添加開心果醬（展位：3B-D21；展會限定價：$240/2樽，$330/3樽），為日常餐桌增添滋味。

美食博覽 | 4. 星級名廚Cooking Show學煮中外名菜！

13 位星級名廚將親臨現場一展身手，帶來精彩的烹飪示範！屆時，唐人館行政總廚張嘉裕、明閣（香港康得思酒店）中菜行政總廚李悅發、阿鴻小吃及鴻師傅創辦人黎偉鴻等城中烹飪達人，將施展渾身解數，絕對不容錯過！

想一睹名廚風采，即按連結查看活動日期，準時入場觀賞！

美食博覽2024及各項展覽開放日期及時間：

日期

美食商貿博覽、香港國際茶展：

開放予貿易買家：8月15日至16日（星期四至星期五）

開放予貿易買家及公眾：8月17日（星期六）

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日至19日（星期四至星期一）

國際現代化中醫藥及健康產品會議

8月15日至16日（星期四至星期五）

時間

美食商貿博覽、香港國際茶展：

8月15日至16日：上午10時至下午6時

8月17日：上午10時至下午5時

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日 至18日：上午10時至晚上10時

8月19日：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中心

票價

• 美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024門票：每位港幣30元 (如參觀同日的尊貴美食區需另付追加票價港幣 $10)

• 美食博覽公眾館及尊貴美食區、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024預售套票：每位港幣36元*

*8月1至14日預售門票為每位港幣36元，於8月15至19日即日門票為每位港幣40元 (套票於全線 7-Eleven及Circle K便利店預售門票為每位港幣$36元。)

備註：公眾人士使用 2024 年 8 月 17日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展

• 「上午進場票」優惠：8月15、16及19日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 「晚間進場票」優惠：8月15、16、17及18日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）

備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 訪港人士票價：港幣20元（包「尊貴美食區」套票為每位港幣30元）

備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票

• 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場

購票方法 • 電子入場券可透過票務合作夥伴BoC Pay、AlipayHK及支付寶手機應用程式；以及01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。