農曆7月驚慄、懸疑、恐怖片推介！改編自真人真事《劫機1971》 / 陳柏霖王淨演台灣恐怖喜劇 / 許光漢驚慄韓劇演神秘殺手

踏入農曆7月，很多人都會去看驚慄、懸疑的電影或者劇集，今次會介紹8套驚慄、懸疑或恐怖片，大家喜歡刺激的話，可以考慮一下。

農曆7月片單│1. 劫機1971- Hijack 1971：改編自真人真事驚心動魄劫機事件

韓國懸疑災難片電影《劫機1971》早前已在香港上映，這電影由河正宇、呂珍九、成東鎰、蔡秀彬主演。一聽這演員陣容就已經十分吸引，因為這四位都是好戲之人，另外執導的金聖翰更曾是《1987：逆權公民》、《白頭山：半島浩劫》、《阿修羅》等多部電影的副導演。《劫機1971》改編自971年1月發生的大韓航空F-27劫機未遂事件，故事講述1971年一架客機在韓國上空被劫持，機組人員與乘客們又怎樣對抗劫機者，同時阻止班機飛越北緯38度線進入北韓領空？相信大家看這套電影，一定會有驚心動魄的感覺。

農曆7月片單│2. 默殺- A Place Called Silence：校園霸凌者連環殺人案！到底誰是兇手





內地犯罪懸疑片《默殺》已上映，由王傳君、張鈞甯、吳鎮宇主演。故事講述。初中女生惠君因為長期遭校園霸凌，最後在高處墜亡，但霸凌並沒有因此而停止，更禍延到閨蜜小彤身上。而霸凌者接連死了，到底這次的連環殺人案，誰是兇手？是目睹女兒被霸凌卻不出聲的小彤母親？是看似知曉內情卻十分冷漠的校工？是暗中窺探的神秘男？而吳鎮宇今次飾演警官，一定要查出到底誰是兇手！

農曆7月片單│3. 鬼才之道 - Dead Talents Society：台灣恐怖喜劇！鬼魂為不被時代淘汰而成為當紅傳說





台灣恐怖喜劇電影《鬼才之道》將於在8月15日在香港上映，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、曾威豪主演。故事以都市傳說為主題，是一套鬼比人還多的電影，講述鬼魂們在陰間生活都不容易，為了不會被時代淘汰，所以要努力發展事業，成為當紅傳說。

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