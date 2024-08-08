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08/08/2024

北上要去！唐老鴨現身深圳南山區商場！90周年紀念派對勁多唐老鴨打卡位！必玩人生四格照相館、大型扭蛋機、主題快閃店掃紀念品

#打卡 #北上食買玩 #人生四格 #扭蛋 #唐老鴨主題快閃店 #打卡熱點 #唐老鴨90周年紀念派對 #唐老鴨 #後海匯
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Text: Jane Law

　　各位唐老鴨粉絲注意！最近北上玩樂將有幸遇上唐老鴨！為了慶祝唐老鴨90周年，唐老鴨空降深圳，在深圳南山區商場「後海匯」舉行「唐老鴨90周年紀念派對」，特別設有一系列唐老鴨打卡裝置讓大家打卡合照！同場更有人生四格照相館、大型扭蛋機和主題快閃店，大人細路都啱玩！

 

　　唐老鴨空降南山區商場「後海匯」！90周年紀念派對以「海島夏日」為主題，以唐老鴨的配色藍白色為主題，精心設計了4大打卡裝置，等大家來和唐老鴨慶祝生日！即睇以下打卡位介紹！

 

唐老鴨90周年 | 打卡位1：沙灘巴士（後海匯街區主入口）

 

（圖片來源：芝士甜心@小紅書）

 

　　在街區的主入口就有戴住黑超的唐老鴨歡迎大家，邀請大家坐上復古沙灘巴士一起在夏日出遊！小朋友坐上車打卡超開心！

 

唐老鴨90周年 | 打卡位 2：定格90（戶外街區）

 

（圖片來源：芝士甜心@小紅書）

 

　　來到戶外街區，一眾唐老鴨家族成員站定一起，等待你拉開舞台帷幕一起拍一張歡樂全家福！

 

唐老鴨90周年 | 打卡位3：哈哈大笑「鴨」（L1東門）

 

（圖片來源：芝士甜心@小紅書）

 

　　商場門外設有大水池裝置，巨大的唐老鴨躺在水泡上開懷大笑！在旁邊打卡，夏日透心涼感覺滿瀉！

 

唐老鴨90周年 | 打卡位4：摩登「泳池」派對（L2中庭）

 

（圖片來源：小紅薯65A0DAE4@小紅書）

 

　　L2中庭設有摩登「泳池」派對，有唐老鴨和一眾好友一起開派對，中間更有慶祝90周年的生日蛋糕和音樂Disco區域。

 

同場加映：人生四格照相館、大型扭蛋機

 

　　除了和唐老鴨打卡，同場更加設有限定照相館，讓你拍下人生四格留念，亦有大型扭蛋機，可以扭出盲盒、水杯、拼圖等限定禮品。

 

（圖片來源：小紅薯65A0DAE4@小紅書）

 

唐老鴨90周年主題快閃店

 

　　玩到最後，各位唐老鴨粉絲們一定要掃紀念品返屋企！展覽內的主題快閃店內售賣各式各樣的唐老鴨周邊產品，包括90周年童心系列手辦、屁屁散銀包、角色手提包、唐老鴨書本抱枕等等，快到店內逛逛，將唐老鴨帶回家！

 

（圖片來源：小紅薯65A0DAE4@小紅書）

 

後海匯「唐老鴨90周年紀念派對」

日期： 即日起至2024年10月13日

地址︰ 深圳市南山區後海濱路3288號 （深圳地鐵2號線後海地鐵站A出口）

開放時間︰ 星期日至四 10am-10pm，星期五至六10am-10:30pm

 

 

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