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09/08/2024

奧運的兩種精神

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　為甚麼4年一度的奧運，每次都能吸引全球億萬觀眾，徹夜不眠地在電視機前大聲呼叫喝采，為自己國家的運動員打氣？我相信這是因為奧運有兩種精神與普世價值十分符合。

 

　　先要指出，所謂普世價值很多都是假的，並非普世，只是西方媒體強行把對其有利的思想到處灌輸，並稱其為普世，以防別人挑戰而已。但奧運精神擁有的支持者卻著實眾多，參與奧運的國家也有足夠的代表性，是如假包換的普世。

 

　　是哪兩種精神？第一是追求卓越，第二是公平。

 

　　追求卓越是明顯不過的奧運精神。當我們看到運動員種種近乎非人類力量所能達到的成績，自然會明白其背後鍛練之艱辛，又或見到他們拼盡最後一分力氣也不會放棄時，怎會不知這是被鋼鐵般的意志所支撐著的？完美的表現在頂尖高手的較量中被迸發出來，這是追求卓越的充分體現。

 

奧運健兒為爭奪獎牌，會拼盡最後一分力氣。(AP)

 

追求卓越，有效激勵機制不可缺

 

　　為甚麼這麼多運動員肯進行地獄式的訓練，以追求獎牌？除了被培養出有堅強意志外，有效的激勵機制不可或缺。這個機制有些考究，內含重要經濟學原理。

 

　　它有兩個主要特徵：第一是勝者全勝回報極大，敗者則基本上無甚收益；第二這是一個零和遊戰。別人取了獎牌，你便沒有了。獎牌有限，取勝的機會極低，一個國家有千萬，甚至有以億計的人口，能拿到的獎牌卻是屈指可數。既然取勝的概率這麼低，若要運動員肯拼命訓練，那麼一旦得到獎牌，便必須有巨大的獎勵，否則形成不了誘因。

 

　　以香港的選手為例，奧運選手都是從人口中萬中選一，得到金牌不但全民視為英雄，立成燦爛的明星，而且馬會有600萬元獎金，未來若拍廣告或找工作，身價亦水漲船高，企業也會因他們表現出的毅力及意志而看重他們。

 

　　上述的激勵機制也可稱為錦標機制，它有何好處？為何不採用看似較為中庸，只要肯參加鍛練，人人都可有相當的收入，輸贏對收入只有輕微影響的平均主義機制？原因是錦標機制對追求卓越的激勵巨大得多，人人有份的機制提供不了激勵。試想，贏了才能一舉成名，輸了則一無所有，一旦進入這遊戲，能不拼命乎？此種機制在創新行業中特別多見。一套理論、一件設計，或一種產品，若非是最優秀的，往往無人問津，一無用處，平均主義者往往不喜歡這種機制，但抱歉得很，在實際世界中，它卻是最有效的，不採用它，不會有多少人能突破潛能。

 

張家朗今屆衛冕男子花劍金牌，將獲得馬會600萬元獎金。(AP)

 

　　奧運的第二種精神是它的公平性。既然比別人跑快了0.01秒便可獨贏，其他人一無所有，那麼此種先天的不平等，更要有公平的機制去平衡一下。

 

西方炒作禁藥議題，干擾華選手

 

　　所謂公平，是要大家對勝負如何訂定都要有一種共識。跑步、游水等項目標準較為容易，比的是時間快慢，十分清晰。有些項目評分較為主觀，為防偏袒，會有多位裁判打分，給最高分及最低分的會被刪掉。

 

　　最大的不公平便是有人作弊，若有此情況，不但結果不公，對追求卓越也會有重大的影響。最常見的作弊是吃了禁藥。在網上看到資料，在過去多年對各國運動員取得的尿液樣本中，被發現服過禁藥比例最高的是印度，有3.2%；中國是0.2%，是最低比例的國家之一；而有口罵人沒口罵自己的美國，則是1.2%，是中國的六倍！今次美西傳媒開足馬力，在毫無根據的情況下，一早便強烈暗示中國的游泳隊靠吃禁藥。奧運會的反禁藥組織WADA（World Anti-Doping Agency，即世界反興奮劑組織）備受西方媒體與政府壓力，對中國的泳手每人進行幾十次驗尿，嚴重干擾他們的作息，但「幸好」如此，無一人被驗出有吃禁藥，足證其清白，卻依然在兩個標誌性項目男子100米自由泳及男子4x100米混合接力中奪金。此種情況雖然由中國隊出了天才泳手而化解過去，但究竟是地緣政治的魔手伸入體育，還是種族歧視，有人看不得中國人能達此卓越成績，都是十分的不公平，希望奧運當局能繼續頂住壓力。

 

縱使藥檢嚴重干擾作息，潘展樂仍在男子100米自由泳決賽以破世績的46.40秒奪金。(AP)

 

西方人口較高大健碩，先天佔優

 

　　另有一種不平等，是否不公，可能見仁見智。我們毋庸諱言，西方世界的人口，平均而言，較為高大健碩，在多種項目中，他們先天佔有優勢。學術界早有大量研究結果，說明人口的平均高度與營養有很大關係（營養過多，變成肥胖，是另一種問題），而營養是否足夠，又與經濟生產息息相關。

 

　　經濟諾獎得主伏格爾(Robert Fogel)曾計算過，以今天美國人的身高，若他們生活在200多年前的歐洲，恐怕不一定能活得下去，原因是他們身形所需消耗的熱量，已超過當年歐洲人均食物產量所能提供。

 

　　由此亦可知，當年西方世界人口的高度遠低於今天。此事毫不奇怪，在19世紀末，日本男人平均身高5英呎1吋左右，今天已超5英呎7吋，中國今天的年輕人平均身高已達5英呎9吋以上，而且增加甚快，這是經濟增長的重要指標之一。假以時日，與歐美差距會收窄，奧運比賽，再不會吃虧。

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


【知識庫】奧運禁藥有何風波？

 

  • 23名中國運動員被美媒指在東京奧運前驗出禁藥陽性，仍獲准參賽並奪牌。
  • 中國反興奮劑中心經調查後，判定陽性為相關運動員在完全不知情下攝入受污染的食物所致，不構成興奮劑違規。
  • 世界反興奮劑組織審查後，亦認可中方調查結果。
  • 水上運動總會稱中國泳隊31名隊員，今年平均每人接受了21次來自不同監管機構的藥檢；相比之下，美國平均每人6次，澳洲每人4次。
  • 中國泳隊無人被驗出有吃禁藥。

 

（本文原載於8月9日《香港經濟日報》）

 

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