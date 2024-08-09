  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

09/08/2024

落實三中全會精神，不是得把口講

#政是有心 #三中全會 #鄭雁雄 #造船業 #共產黨 #中央精神 #包陪慶 #船舶 #習近平 #曹其鏞 #聚焦神州 #包玉剛 #包玉星 #寧波企業家 #香港經濟發展 #政情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　今日官員和商界領袖都識得講三中全會，而且琅琅上口。

 

　　但三中全會精神是甚麼，卻一時三刻也說不清楚。那麼究竟是明白，還是不明白？

 

　　如果明白的話，便不用中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄不斷講解了——搞宣講會，聽大家表態，然後再講解，希望大家明白多一點。

 

　　為甚麼要抓住三中全會精神？

 

　　先從內地管治文化講起⋯⋯

 

　　中央政府由共產黨領導，全國30多個省市自治區直轄市，東西南北地方優勢不同，文化傳統歷史各異，如何要求全國9000多萬黨員掌握中央精神，如何演繹到具體措施，都影響中央政策。

 

　　於是黨員透過黨支部去學習中央文件，了解中央精神，把中央精神落實到自己負責的領域上，以地方政策推展中央精神，從而發揮全國一盤棋的功能，推動經濟發展。

 

　　那麼香港情況如何？

 

　　官員不是黨員，既不用學習亦不會學習。叫他們領會中央精神，他們便以為拿著文件，準備考試，有問識答便過關。

 

　　有署長級官員說去聽傳達中央精神時，因為是第一批公務員去聽，難免沾沾自喜；而他聽完之後，第二天便負責向副署長等下屬傳達中央精神。究竟他聽懂多少？還要向下傳達？

 

　　近日國家主席習近平給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵。究竟習主席回信，有何含意？此時此刻，於香港有何啟示？

 

鄭雁雄在幾大商會的座談會上，就香港如何把握好貫徹三中全會精神提出四點倡議。（香港中華總商會網站圖片）

 

　　為學習貫徹習近平主席回信精神，幾大商會舉辦座談會。其實幾大商會講甚麼不重要，只是表表態支持而已。

 

　　最重要是聽鄭雁雄講話，因為他的講話代表中央想法。

 

　　他就香港如何把握好貫徹三中全會精神，提出四點倡議，強調香港要做進一步全面深化改革、推進中國式現代化的持份者、先行者、貢獻者以及創新者。

 

　　不如看看寧波企業家做過甚麼吧。

 

　　1978年3月，中國船舶工業吃政府糧的時代結束，單位要自己養自己，而且船舶要出口，打進國際市場，為國家換取外匯。

 

　　任務幾近不可能。1978年，第一次石油危機，全球造船業迅速衰退，訂單驟減，價格戰慘烈；即使如日中天的日本造船業，開工率也不足四成。

 

　　航舶工業的領導惟有硬著頭皮，決定先打開香港市場。當時香港已是國際航運中心之一，航運發達且與內地距離近，而且溝通無障礙，但更重要是很多人愛國。

 

　　當時香港航運界風雲人物乃包玉剛包玉星兄弟，旗下環球集團擁有200艘船，佔香港船隊的三分之一，外號世界船王。

 

在1976年3月，美國《新聞週刊》以封面故事介紹包玉剛，形容他是海洋之王。（網上圖片）

 

　　經過1980年3月的一番游說，還有包氏兄弟的愛國熱情，5月就簽訂了一艘2.7萬噸散貨船建造合同，兩個月後追簽第二艘，即後來的長城號和望遠號。

 

　　1981年9月14日，長城號建成下水，並於次年1月橫渡太平洋、印度洋、大西洋，通過巴拿馬運河、蘇伊士運河、地中海、紅海⋯⋯1年試航，全部儀器儀表運作正常，上萬米焊縫無一破裂，船體油漆嶄新如初。

 

　　之後，包氏追加一批建造合同，國際航運界和貿易界紛紛來信詢價⋯⋯中國造船業就這樣從香港開始，打開了國際市場。1980到1982年兩年間，中國簽訂了77艘出口船合同，幫助中國造船業完成了生產轉型，並與國際接軌。

 

　　這是寧波人包玉剛兄弟的故事。

 

　　當時他們肯定不是中國改革開放的持份者，卻肯定是先行者、貢獻者和創新者。他們有勇氣、有使命感、有擔當，這就是當年第一批香港人的偉大，寧波企業家是其一。

 

　　話說回來，怎樣把中央精神落地香港特區？

 

　　鄭主任說：「希望大家把握好融入國家改革開放大局的切入點、著力點，充分發揮自身的優勢和特長，在國家新一輪改革開放進程中貢獻香港力量，實現自身發展。」

 

　　「融入國家改革開放大局的切入點、著力點」，就是中央精神；然後「充分發揮自身的優勢和特長」，就是把中央精神落實到自己負責的領域（香港特區）上，以落地可行的地方政策推展中央精神；「在國家新一輪改革開放進程中貢獻香港力量，實現自身發展」，就是在過程中，既發展自己企業，亦協助推動國家經濟發展，從而發揮全國一盤棋的功能。

 

香港應以落地可行的地方政策推展中央精神，發揮全國一盤棋的功能。(Shutterstock)

 

　　為甚麼此時此刻會標榜寧波企業家的傑出貢獻呢？

 

　　為了讓全國9000多萬黨員明白甚麼叫做中央精神，中央在宣傳方面便找一個典型例子，好讓其他人容易掌握箇中關鍵。

 

　　現在就是要讓香港特區官員和新一代企業家，明白甚麼叫做中央精神，以寧波企業家的故事來鼓勵他們要有勇氣、有使命感、有擔當，為共同推進中國式現代化而努力。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列，你認為中東局勢會否升級？► 立即投票

我要回應
更多政是有心文章

你可能感興趣

#政是有心 #三中全會 #鄭雁雄 #造船業 #共產黨 #中央精神 #包陪慶 #船舶 #習近平 #曹其鏞 #聚焦神州 #包玉剛 #包玉星 #寧波企業家 #香港經濟發展 #政情
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk