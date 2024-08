廣東歌有:「尋晚夜,個上海婆鬧我……」,但今次不是上海婆鬧而是伊朗炸……

周前,以色列軍方/特工在伊朗境殺死了哈馬斯領袖哈尼亞,伊朗最高領袖哈梅內伊立言報復。接任的哈馬斯新領袖辛瓦爾,傳他是策動年前10月7日,攻擊以色列的人,是個強硬主戰派。伊朗為免傷及無辜,已通知各國航班於昨晚(8日)格林威治時間01:00-04:00(美東岸時間7日9pm-12am)離開有關領空。埃及亦罕有地發出類似通知(圖二)。

假如伊朗真炸以色列,而以色列及美國均還拖,則……?

未必會立時打第三次世界大戰,要看美國幫以色列幫拖到甚麼程度。如伊朗真打以色列,而:

1. 美國幫拖不足,嘿嘿嘿,大佬!似乎做你小弟無乜好處噃!都保不到我條命;

2. 美國幫拖十足,則中東這會亂成一鍋粥。不論伊朗是否會打輸,但美、以的日子不會好過。美國人和以色列公民可以禁足於世界上不少地方,因為回教教義容許以牙還牙,以眼還眼。

因此,美國是處於個外交的死位。

有傳美國國務卿布林肯已密密找多國有力人士,游說伊朗不要對以色列啟動戰事,並對傳媒放風謂伊朗對攻以色列的立場已軟化(圖三),故尋晚夜中東應無火箭橫飛,是也不是走著瞧。

美國防部長奧斯汀則謂仍在觀察局勢,白宮政府亦放風如下:

Washington's willingness to flex its military muscles in the region may also be causing Iran to think twice, according to one senior Biden administration official, who told the Post that Iran 「understands clearly that the United States is unwavering in its defense of our interests, our partners and our people。」

US Defense Secretary Lloyd Austin has laid out several US military steps in recent days to help defend Israel from possible attacks by Iran and its proxies, and to safeguard US troops, including the deployments of additional fighter jets. He also said the USS Abraham Lincoln aircraft carrier will replace the USS Theodore Roosevelt in the region「later this month。」

此即美國是作了兩手準備,必要時,是會還拖的,或起碼會幫以色列欄下一些伊朗導彈。

俄羅斯普京傳已去函伊朗領袖哈梅內伊,對以色列的報復宜有節制,不宜傷及平民。普京是否真有這進言,而哈梅內伊又是否聽得入耳,不知。

一切都等尋晚夜,格林威治時間01:00-04:00。如西線無戰事,則美股應可向好;如真打起來,美股要好也好不到哪裏。而今日港股會再震盪了。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)