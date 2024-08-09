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09/08/2024

巴黎奧運 | 吳艷妮TVB訪問曬零濾鏡現真身！直認自己割雙眼皮！網民大讚靚女：根本唔使P圖

#鄭衍峰 #電視台 #運動員 #晴報文章 #娛樂 #整容 #TVB #影視娛樂
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　　有「田徑女神」之稱的國家隊跨欄運動員吳艷妮，8日出戰女子100米欄復活賽，可惜未能晉級。一直被質疑靚相P圖過度的她，前日在初賽後接受TVB訪問，在零濾鏡高清鏡頭下，女神真實容貌曝光！

 

　　現年27歲的吳艷妮一直是話題人物，除了擁有標緻樣貌及1.75米模特兒身材，她愛化全妝比賽、手臂有紋身及穿臍環，顛覆過去中國運動員給人樸實無華的感覺。此外，吳艷妮向來言論直率，加上去年杭州亞運偷步風波，令她不時成為網民熱議對象，外界更封她為「網紅運動員」。昨日吳艷妮出戰100米欄復活賽，可惜以12.98秒成績排名小組第4，無緣晉級。

 

 

　　女神容貌亦有爭議性，吳艷妮經常分享美照，張張靚到漫畫一樣，但有網民認為她P圖過度，找來她過往比賽時眼細細及皮膚粗糙的「生圖」，質疑她整容變美。前日吳艷妮在初賽後接受TVB專訪，在零濾鏡的高清鏡頭下，她的容貌依然十分省鏡，皮膚白滑有光澤，比平日的美照看來更加年輕。

 

 

　　主持鄭衍峰訪問時，一見女神竟然「口窒窒」，問吳艷妮可滿意自己表現？她直率得可愛說：「不滿意！哈哈！我需要做的地方太多了，無論是大賽經驗還是臨場發揮，我需要改善的地方太多太多了…確實我和歐美運動員相比，我的實力也差很多，我這次過來就是來學習的。人都是相互進步，共同促進的，我希望能在他們的帶領下，希望自己越來越好。」

 

 

　　不少網民表示看過訪問後對吳艷妮增加好感，認為她有自信之餘，同時面對及承認自己的不足；亦有人指她零濾鏡已經好靚女，根本不需要P圖。其實，過往吳艷妮曾大方回應整容疑雲，直認自己割雙眼皮：「（別人）說吳艷妮整鼻子、下巴，沒有啊，我就是割了個雙眼皮…所以我覺得在場上站的十幾秒，讓所有的觀眾看我吳艷妮最美的樣子，我就覺得心滿意足了。」此外，有網民表示田徑隊美女不止吳艷妮一人，她的100米欄隊友夏思凝雖然未能征戰奧運，但其靚樣早已聞名網絡，清純外表更有「田徑IU」之稱。

 

 

轉載自: 晴報

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