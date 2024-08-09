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09/08/2024

巴黎奧運 | 方力申去法王御廚餐廳食Fine Dining！朋友請客豪飲$13.5萬46年靚紅酒

#運動員 #娛樂 #演員 #法國菜 #方力申 #黃翠如 #鄭衍峰 #運動 #法國 #巴黎 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　有份為TVB去採訪巴黎奧運的方力申與黃翠如，已經完成任務。在法國逗留了約兩星期，方力申雖然工作排得密麻麻，但把握時間在法國當地觀光兼且品嚐當地美食。回顧連日來的美食，都幾壯觀，其中一餐仲要好富貴。

 

 

　　今次法國之行兩星期，方力申回顧之前的日子，數過較特別的6間餐廳展示出來，其中他有機會去到一間有幾百年歷史的餐廳Tour D’ Argent食Fine Dining，這間餐廳都好巴閉，是法國國王亨利三世的御廚在1582年開業，更可以食埋靚風景，現時成為名人、明星會到訪的餐廳。

 

 

　　此行還跟朋友約會，這餐法國菜，方力申應該十分難忘，「老友Patrick太太Joanna生日飯，有幸飲咗支Magnum 1978 Henri Jayer 紅酒，盛惠港幣十三萬五千，我諗我飲咗四萬蚊。Thanks Patrick and his family.」他更貼出兩支酒的照片，黃翠如見相都心心眼留言，「你嗰支酒，我想聞一啖。」

 

 

　　除了跟朋友飯聚之外，方力申不時跟同行的同事們周圍找新口味，他跟鄭衍峰以及被指做訪問做得好的何振然，被一間裝修特別的餐廳吸引而入去打卡。另外還有同事介紹，在法國都有機會打邊爐。

 

 

　　做運動員的時候，方力申的食量十分驚人，而且特別愛吃肉，方力申曾經試過兩年時間「斷食」，嘗試以「一日一餐」的食法，他表示現在用餐時都會計足每日所需要的卡路里，並不會捱餓。今次法國之旅，相信不能錯過任何機會做到「一日一餐」。

轉載自: 晴報

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