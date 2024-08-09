巴黎奧運 | 中國隊王昶奪銀牌成羽毛球男神！有型靚仔粉絲暴增！落機遭粉絲包圍嚇到逃走

巴黎奧運踏入最後一星期賽事，過去十多日以來已經頒發出不少獎牌，部分奧運選手都未有等到閉幕儀式就選擇陸續回國休息。男雙羽毛球金牌、台灣的李洋和王齊麟回台後，銀牌得主、中國隊選手王昶和梁偉鏗都由巴黎坐飛機返回內地。首次參與奧運的王昶一鳴驚人，除了首奪銀牌外，更因有型靚仔而瘋狂吸納粉絲，更被形容為「國羽頂流」。

年僅23歲的王昶微博粉絲高達136.5萬，數字相當驚人，加上他年輕人沒有負擔，經常在直播訪問中都暴露他的真性情，他早前透露回國後第一時間是睇演唱會，分別睇Jony J和GALI的演唱會，看來王昶特別鍾情Hip Hop音樂。事後，不少粉絲都揚言要搶飛，不是為睇騷，而是為偶遇王昶。

王昶前日飛返內地，甫出機場就已經被一大班粉絲重重圍困，舉步難行，他收到大家的鮮花同禮物，但仍然沒辦前移，最終他使出一招「拔足狂奔」逃跑，粉絲們都不顧一切照跟尾追，不過王昶話晒運動員，跑得特別快，成功撇甩大家上車離開。雖然大家狂跑之下，仍然白白目送偶像離開，不過他們未有失望，反而大讚王昶的反應相當可愛。內地網友斥粉絲行為太瘋狂，「太嚇人了，能不能離運動員遠一點」、「能不能放過他啊」、「支持他們就讓他們專注在賽場上」、對此王昶也幽默回應「我覺得大家理智點，行李差點都給我擠沒了，但看得出有些粉絲身體素質還是不錯的，不愧是體育粉，拿著相機跑得還挺快。」而他的拍檔梁偉鏗亦慘慘豬，默默地在後面推行李。

王昶和梁偉鏗感情要好，不時開直播，王昶在直播中Rap歌又挑戰廣東話，令不少粉絲都大讚Cute Cute，當被問到是否有女友，兩人大方回應：「有有有，女朋友一定有」，王昶更向粉絲說「別想了啊，女朋友、有女朋友的。」