  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

09/08/2024

將盈富基金剔出投資名單

#基金債券攻略 #盈富基金 #投資 #藍籌 #恒生指數 #派息 #息率 #理財智慧
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　連續兩次提到，被喻為香港人的基金的盈富基金(02800)，是本港第一隻面世的交易所買賣基金(Exchange Traded Funds, ETFs)，它於1999年11月12日上市，今年剛好25周年了。

 

　　當日盈富的招股價是12.88元，昨日收市則報17.44元，即是25年來合共上升了三成半，但未計派息的收益。

 

　　不過，這個計法未能反映時間對投資回報的影響（15年升三成半和25年才升三成半是兩碼子的事）。如果考慮到時間的因素，過去25年，盈富的年回報其實只有1.25%，連同每年大約3%的股息，總回報只有約4.25%，以風險回報的角度看，這其實未算及格。

 

　　10年前的時候，盈富的股價回報大約有4.15%，連同更高的股息回報，總回報約7.7%，這還算勉強及格。

 

　　一直以來，很多投資專家都建議，投資初哥想買股票，但又不知道買甚麼好，又或者想以月供形式買股票，同樣沒有心水的話，就可以揀盈富，因為這是最簡單和最直接的方法，可以買到幾十隻優質的藍籌股（現時盈富覆蓋82隻恒指成分股）。

 

恒指成分股的變動，令盈富不再是優質的投資選項。(Shutterstock)

 

　　甚至有人認為，盈富可以「付託終身」，即是可以長期持有的股票（準確來說應是ETFs，但為了方便表達，下文仍會用股票來形容盈富）。這種說法背後的原因，是盈富背後有人管理。

 

　　盈富的基金經理透過買賣恒生指數成分股，去追蹤恒指的走勢。而恒指的走勢，就取決於成分股的走勢，恒生指數服務公司則負責篩選恒指的成分股。

 

　　即是說，理論上，恒指會因應成分股的表現而不斷變化，但大家都相信，成分股應該足以代表整個大市，以至中港兩地的經濟表現。只不過，這幾年的恒指成分股起了很大變化，最簡單就是成分股數目由10年前的50隻，大幅增至現時的82隻，而當中也有個別股票沒有派息，這就拉低了盈富的整體派息。

 

　　某程度來說，這些近年才「染藍」的恒指新貴，質素有點參差，從股價和業績的表現看，個別股票的質素確實值得商榷，例如這兩年才被剔出恒指成分股的碧桂園(02007)和碧桂園服務(06098)等等。

 

　　另一點我在上日的文章中已經指出，今時今日的港股市場已經不再由外資，尤其是美資和歐資主導，取而代之的是中資，即俗稱的北水。缺少了外資的積極參與，令到大部分恒指成分股的價格都停滯不前。

 

　　我認為，這幾年恒指成分股正在經歷很大變化，恒指新貴的投資風險比過去為高，令到盈富已經不再是一個優質的選項了。用恒指成分股的說法，我已經將盈富剔出我的投資名單了！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列，你認為中東局勢會否升級？► 立即投票

我要回應
更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#基金債券攻略 #盈富基金 #投資 #藍籌 #恒生指數 #派息 #息率 #理財智慧
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk