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11/08/2024

馬卓安辭職給我上了一堂英國政治課

#英倫歲月 #政情 #唐寧街十號 #戴卓爾夫人 #馬卓安 #英國脫歐 #施紀賢 #雷德伍德 #歐疑派
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者，90年代曾長駐倫敦，親身採訪工黨執政、香港政權交接、倫敦金融城在亞洲金融風暴期間動態、歐元誕生等一系列重大新聞。

    英倫歲月

    隔周日更新

　　馬卓安的辭職帶給我很強烈的「錯置感」：就在一個月前，我還在從事港聞採訪，可現在唐寧街十號距我位於Leicester Square地鐵站外的辦公室，步行只需要十多分鐘，我反而是遠遠地在倫敦遙望著香港了。

　　在馬卓安執政前，剛經歷了鐵娘子戴卓爾夫人長達3個任期的管治，首相的更替並不像今天這般「走馬燈」。反觀近年來，保守黨在公投脫歐後，一連更換了5位首相，其中女首相卓慧思僅在位44天，淪為英國最短暫的唐寧街主人。

 

馬卓安從鐵娘子手中接過首相權杖，勉強維持到1997年香港移交前（資料圖片）


　　剛贏得大選的工黨處境也好不到哪，新首相施紀賢上任才一個月，不僅已經陷入前朝留下的巨額財赤泥沼，英格蘭各地還爆發了英國十多年來最大規模的排外暴力示威。看來，工黨的執政之路恐怕也是荊棘滿途。

　　由於英國脫歐後國際地位進一步邊緣化，與1990年代已不可同日而語。當時冷戰結束才數年，英國對全球局勢，尤其是跨大西洋及歐洲政治動向仍具有顯著的影響力。而馬卓安主張英國加入歐洲一體化進程，他的去留自然引起了國際媒體的高度關注。

剛到倫敦就倉促應戰

　　馬卓安突然宣布辭去黨魁職務，令我剛到倫敦就倉促應戰。前文提到，在被前輩行家問及保守黨挑戰者雷德伍德（John Redwood）是否有勝算時，我因為模稜兩可想蒙混過關，慘被暗嘲為「菜鳥」。如果早些到達倫敦的話，我就應該更好地瞭解到，保守黨這場人事地震醞釀已久。

　　馬卓安自1990年從戴卓爾夫人手中接過首相權杖，意外贏得了1992年的大選，創下了保守黨第四度執掌唐寧街的奇蹟。但此時保守黨畢竟也已是強弩之末，在下議院只剩21票的微弱大多數。他在唐寧街的政治生涯朝不保昔，已無力在國會推行任何重大政策。

　　保守黨內親歐和歐疑兩大派系此時亦吵作一團。歐疑派保守黨員不斷阻撓馬卓安加入歐洲一體化的政策。為了平定黨內作亂，他才冒險發動了這次突然襲擊，透過辭職並發起黨魁重選，迫使黨內各派重新接受他的調度。

　　如果我有時間多瞭解當時保守黨各派政治動向的話，還會發覺雷德伍德挑戰馬卓安的真正目的也不是為了當黨魁。此君當時只是威爾斯事務大臣，屬內閣中的輕量級人物，當時確沒有勝算。他出選一來是代表歐疑派發聲，主張英國留在歐盟外；二來是藉此提升自己的黨內地位，以便在保守黨一旦下台後，在影子內閣子佔據一席之地。

　　果然，馬卓安在黨魁重選中以218票對89票，大比數擊倒雷德伍德，繼續成為唐寧街十號的主人，並一直苦撐到1997年5月1日，在香港交接還剩兩個月的時候，被貝理雅領導的新工黨徹底擊潰。

 

雷德伍德（左）代表歐疑派挑戰馬卓安（資料圖片）



邊採訪邊學習英國政治

　　雖然馬卓安辭職事件令我剛到倫敦就「甩轆」，但對我今後的採訪卻「利大於弊」，因為它完整展示了英國政黨從黨魁辭職到重選的過程。由於當時互聯網尚未興起，我常常要臨時跑到查寧十字路的書店，去搜尋政治類書目翻看黨魁挑戰的細節。這個過程反倒令我在抵達倫敦之初，就在採訪過程中學習到了英國政黨政治活動的一些基礎知識。

　　在這段初期的採訪中我同時發現一個現象--電視報章上可以看到的香港新聞鳳毛鱗爪，市民生活中香港也不佔據任何話題。我剛開始以為這是因為馬卓安辭職吸引了公眾和傳媒的注意力，但後來我發現，香港由始至終都不在英國公眾和傳媒的視界之中。

 

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