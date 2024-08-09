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09/08/2024

職場女王Son姐｜動物老闆使用說明書（2）！牛型老闆做「壞」人、烏龜老闆最自私？邊種上司無恥挑剔常惹事？

#打工仔 #管理學 #辦公室政治 #人力資源 #辦公室求生術 #職場 #公司文化
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　　以下這三種動物，各位跟過幾多種？

 

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【牛】

 

　　作為老闆，請到牛一樣嘅下屬，真係要恭喜你。因為識得用真係好好用，又忠心又耿直又聽話，仲要唔識留力，做到死已後矣。

 

　　之不過老闆係一只牛，淨係識得做不斷做、搏命做，唔肯接受其他人意見，絕對忠於自己的一套理論價值。理所當然用同樣的標準準則，衡量員工的工作表現。總之仆心仆命勤力做就係好。呢種老闆唔係壞人，不過會做「壞」人，同埋比較難溝通。

 

【烏龜】

 

　　烏龜雖然行得慢，但係勝在夠長命，只要方向是對的，目標始終會達到，不過就要看忍耐力、鬥長命。老闆唔急，下屬急都無用，如果真係大老闆，都確實無可厚非。如果只是上司的話，全世界都快、只有上司慢，結果會點，大家話呢？

 

　　烏龜會縮頭本來是天性。只不過做人是縮頭烏龜，指的是一有風吹草，無論外面發生甚麼事，最緊要保得住自己，不管其他人死活，都堅持留在殼內，不會伸頭出來看一看究竟發生了甚麼事。不單止冇義氣、冇承擔，不是性格懦弱，是選擇，是自私。

 

【狗】

 

　　狗太多特性，要分開每個特性慢慢講。

 

　　癲狗：只會吠不懂得講人話，日日四周圍亂咁吠，惹事生非，搞到人心惶惶，個個退避三舍，但就以為自己好勁好威。

 

　　死狗：這種狗只會是上司，不會是老闆。如果大家有見過死狗的大老闆的話，一定要話我知，開開我的眼界。有狗唔做做軟皮蛇，還要冇廉恥，面皮幾丈厚，徹底不做、徹底卸膊、徹底不改，打不還手罵不還口，最緊要有糧出。

 

　　鬥狗：好勇鬥狠，專門挑剔挑釁下屬同事老闆客戶，不會留口留手，勢必要攻擊到體無完膚，否則絕不會罷休。

 

　　賊狗：統稱狗賊，這種老闆，最鍾意被擦鞋，但是做人冇骨氣、卑躬屈膝、見高拜見低踩，看風駛里撲去擦其他人鞋。

 

　　這一篇講住咁多先，有更多動物飛禽走獸，記住追睇下一篇！

 

 

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