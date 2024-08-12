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12/08/2024

2024財務壓力調查：64%人感對理財筋疲力歇！身體出現這7大狀況可能是「財務疲勞」！嚴重可能陷財務危機？即睇自己有沒有財務疲勞

#打工仔 #Pantry熱話 #財務壓力 #財務 #壓力 #調查
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Text: Sammy Leung

　　你覺得自己有沒有財務壓力？外國的MarketWatch Guides早前進行了一項調查，65%的受訪者表示個人財務是自己最大的壓力來源！而近三分之二的受訪者表示感到「財務疲勞」，到底「財務疲勞」會帶來甚麼身體問題，即睇自己有沒有中招！

 

　　外國的MarketWatch Guides早前公布了2024年財務壓力調查」，調查收集了2,000名美國人成年人的數據。結果顯示，88%的受訪者都覺得自己有財務壓力，而65%人更認為生活中最大的壓力來源就是個人財務！有64%人指自己己經「財務疲勞」，即是因為要處理財務問題而感到疲憊，對財務壓力感到筋疲力竭。

 

　　很多人如果有財務問題，都會去解決，但原來有很多受訪者有機會進行更消極的做法，面對「財務疲勞」的後果可能非常嚴重，例如有44%受訪者指自己會忽視財務問題，直至出現財務危機。而其他行為仲有不做詳細預算、財務決策拖延、以過度消費減壓、進行負擔不起的消費、借錢等等。所以「財務疲勞」有機會再次引起更多視財務問題，導致惡性循環。

 

 

圖片來源：Unsplash@ Christian Erfurt

 

　　報告中有指，導致美國人財務壓力的主要原因有幾項，好像是高物價、缺乏儲蓄、收入不足，大家又覺得這三個原因是不是你財務壓力的主要原因？根據調查，41%受訪者認為自己的財務狀況已經影響其心理健康，因為部分人會以忽視自己的/興趣、不參加社交活動、長時間工作等，去維持自己的生活。如果你有財務壓力，你又會放棄一樣呢？

 

　　別以為財務壓力只會影響你的精神健康，嚴重是會有機會「財務疲勞」、出現財務危機，更可能帶來不同的身體問題，以下7種都是受訪者出現財務壓力導致不同的身體問題：

 

1. 睡眠不足(56%)

2. 疲勞(47%)

3. 頭痛(45%)

4. 體重增加/減少(38%)

5. 食慾失控(34%)

6. 消化問題(33%)

7. 頭暈(25%)

 

　　你有沒有因為財務壓力或者「財務疲勞」導致以上的身體問題？如果有的話，真的要小心了！MarketWatch Guides最後建議，如果自己有財務壓力，可以培養財務知識，要識得做預算及投資；降低通脹對儲蓄的影響等。

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