上環老字號｜被時代淘汰的菜種行！農場向外國批發商購種、本地農夫賣地棄耕！留下種子等於留下香港農業的發展機會？

「不是可惜的，它的使命已經完成。這個時代已經不需要菜種行了。」黃源盛菜種行的第四代傳人，從加拿大回港的Rebecca在店鋪清貨的日子，接受訪問。



一九二〇年代，黃源盛菜種行創立於江門。第二代、第三代傳人在四〇年代末，到上環開設分號。分號業務早年與總行息息相關，擔任大陸、外地的農產品中轉站，同時服務本地農民。五〇年代中，大陸政治局勢漸趨複雜，江門黃氏陸續南下，站穩陣腳的分號成爲獨家。



批發用的標籤卡片、零售用的雞皮紙袋。後者印有當年江門總行的聯絡方式，以及六位數字的本地電話號碼，十分珍貴。

香港肥沃、水源充足的農地本就有限。二戰結束後，選擇耕作的難民又會進一步分薄農地。小本經營的本地農民，寧願用最多的土地，儘快種植食用蔬菜，出售圖利。香港地少人多，本地農民必須定期購入菜種。在六十年代至八十年代中是黃源盛本地零售的黃金期。黃源盛與外國專門「留種」的農場合作，培育獨家菜種，顧客遍及離島、港島南部和新界。



印有菜種名稱的印章，加速包裝批發貨物的流程。

七十年代，中美關係改善、大陸政治運動告一段落。黃源盛跟不少香港老字號一樣，乘著時代洪流起飛。老店當年會收到大量的美國華僑訂單，在超級市場零售菜種，滿足「華人胃」。當年批發生意忙不開交，老闆便訂製印章，加速包裝流程，協助清關。圖中顯示的遲花芥蘭種（Chinese Kale Seed）和交配華冠上海白菜種（F-1 Chinese Cabbage Seed, Shanghai），就是當年其中兩款深受外國顧客歡迎的菜種。

從計劃經濟過渡到市場經濟，內地農業也需要與時並進，增加效率。除了透過黃源盛進口商業作物的種子，如洋葱、西瓜以外，先進機械農具也是收購的大宗。



店鋪善用「人蔘」種子的罐頭當筆筒！老闆解釋，那只是蘿蔔的日本稱謂。

八十年代中開始，中國加速對外開放。內地農場能向西方的農業批發商，以更低的價錢購入更多種類的農品，香港的農業貿易樞紐地位下降，黃源盛的外貿業務亦告一段落。同期，本地農夫賣地棄耕，零售業務大受打擊。部分黃氏成員開始轉行，進一步限制菜種行的發展。

現代人講求品質監控，很多商品都需要加上「保鮮期」、「過期日」、「最佳食用日期」。Rebecca提醒我們：「考古所得的種子，相隔幾千年都能發芽。」對，從上世紀五十年代起的七十年，香港農業一蹶不振。然而在農業科技進步，全球暖化乃至地緣政治挑戰下，難保香港不會仿傚以色列、新加坡，用前人沒想過的方式，實現糧食自給自足？或者今天、往後都不需要菜種行——但留下種子，就是留下一個機會。

黃源盛菜種行

創於︰1920年代

經營︰菜種行

地址︰上環干諾道西11號地下

產品︰菜種、肥料、殺蟲水及農具等等