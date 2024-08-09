機械人要變成「人」？黃仁勳、馬斯克押寶人形機械人！拆解人形設計的優勢與市場潛力

在科幻電影中出現的智能機械人，通常以人形姿態登場。但現實生活中看到的機械人卻非人形，譬如餐廳所用的送餐機械人就像一架手推車，家中使用的吸塵機械人則像一個大圓盤。不過，兩大科技巨頭NVIDIA執行長黃仁勳、Tesla執行長馬斯克卻看好「人形機械人」的前景，投入大量資源進行研發。究竟人形機械人比起一般機械人具有甚麼優勢？市場商機又可以有多大呢？

人形設計易於適應人類生活環境

其實，人形機械人在商業世界並非甚麼新事物。早於2014年，軟銀集團（SoftBank）已研製出能讀懂人心的人形機械人「Pepper」，可是市場接受度不高，從2014年6月首次發表，2015年進入市場，及至2021年宣布停產，7年間只賣出2.7萬部。既然市場早已判定人形機械人是失敗產品，為何黃仁勳、伊隆·馬斯克（Elon Musk）兩大科技巨頭仍認為，不久的未來人形機器人將會全面普及呢？

機械人被造成「人形」的好處是，容易在專為人類而設的環境中，靈活適應各種場景，執行不同的工作任務。例如沒有雙腿、只有輪子的機械人，遇到樓梯就無法前進了；機械人擁有靈巧的手指，從鑲嵌零件到沖泡咖啡都可以輕鬆辦到，絕對勝過機械夾爪或吸嘴。假如要針對不同環境設計專用機械人，就需要不同團隊研發多個單一用途的特殊機械人，甚至要改造應用場景和工作流程以作配合，令投入資金要更多。

全球勞動力短缺催生機械人需求

獲黃仁勳投資的機械人初創Figure創辦人布雷特·阿德考克（Brett Adcock）直言，當今世界是圍繞人類活動和生理條件所建造，故此機械人造成人形是理想形態。他又指出，人形機械人的外形讓人們更願意與它作互動，藉此學習更多知識，促進「通用人工智能」（Artificial General Intelligence，AGI）的研發。

華爾街投資銀行高盛（Goldman Sachs）最新預測，2035年人形機械人市場規模可望達到380億美元（約2,964億港元），較1年前的估計金額上修6倍以上。國際諮詢機構麥肯錫（Mckinsy）預計，在全球勞動力不足的情況下，人形機械人需求將大增；雖然現時人形機械人僅佔在整個機械人市場的1.4％，惟年增長率卻超過20％，比傳統工業機械人高出3倍。

Figure幾個月前已安排Figure02進駐BMW汽車生產線進行測試，以證明工廠環境的應用潛力。（圖片來源：翻攝Figure官方YouTube 影片）

AI、晶片進步助長機械人浪潮

除人力短缺外，助長人形機械人浪潮的另一原因是，晶片和硬件技術進步。人形機械人以雙足前進，不但要維持身體的動態平衡，還要隨時偵測四周狀況，作出及時反應，所以系統需要很高的運算力，以往的CPU根本應付不了，但現在新型的CPU＋GPU一起運算，就可以滿足上述的運算要求。同時，控制人形機械人活動的齒輪和減速器等零件，以及雙足步行的架構設計，技術現已非常成熟，令整體生產成本可以大幅下降。

再者，自ChatGPT爆紅後，生成式AI技術突飛猛進，可以幫助機械人提升影像辨識、動作預測、以及決策能力。以Figure最新發表的第二代人形機械人「Figure 02」為例，整合了ChatGPT的大型語言模型，讓機械人能夠有效理解與回應人類發出的語音指示。它又內建由OpenAI訓練的視覺語言模型（Vision Language Model），能透過視像鏡頭作出物體辨識、場景理解，甚至洞察人類行為意圖，使它具備複雜現實世界的適應和互動能力。

Figure vs Optimus二代機械人

目前Figure 02已投入到美國南卡羅來納州斯帕坦堡的BMW生產線，進行測試和訓練。從Figure釋出的示範影片可見，它擁有靈巧的手指與四肢，能用雙手抓緊車身零件，放到正確位置；如擺放位置不對，懂得自主修正錯誤，展現高度的自動化與準繩度。Figure的目標是，5年內將旗下人形機械人推出市場。

Figure主要對手是特斯拉（Tesla）旗下的Optimus，同樣已發表第二代人形機械人。Optimus Gen 2較上代機身減磅10公斤，行走速度提高30%。它有強大的AI學習能力，只要觀看影片就可以學習，繼而進化技能。據悉，現已有兩部Optimus在Tesla美國工廠從事生產，包括搬運電池。

Figure02的機械手擁有16個自由度，可承重20公斤，具有跟人類相當的力量，故此能以雙手握著車身零件，將它擺放到正確位置。（圖片來源：翻攝Figure官方YouTube 影片）

Optimus推高Tesl市值50倍？

馬斯克表示，2025年將生產少量人形機械人供Tesla內部使用，預計2026年將大量製造、向外銷售。他豪言，當Optimus機械人上市後，可讓Tesla的市值飇升到25兆美元（約195兆港元），即是現今市值的50倍，但參照馬斯克的「吹水」往績，大家還是姑妄聽之好了。預計Optimus售價大概是2萬美元（約15.6萬港元）左右。

Tesla計劃，2025年將會限量生產1,000部Optimus機械人，投放到美國工廠執行生產任務。（圖片來源：翻攝Tesla官方YouTube 影片）

觀乎Figure與Optimus官方流出的影片，人形機械人看似很靈活和聰明，但這些在水銀燈下經過精心攝製的宣傳片，是否可以真實呈現機械人在現實環境中的實際表現，確實存有一定疑問，而且背後的成本效益與實用性仍屬未知之數。究竟人形機械人是龍是鳯？我們還是靜觀其變吧！

Optimus Gen 2的機械手具有11個自由度，所有手指均有觸覺感測功能，能拿取雞蛋等易碎物品。（圖片來源：翻攝Tesla官方YouTube 影片）

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