揀西瓜秘技 | 8個挑選西瓜技巧！唔止拍打聽聲咁簡單！日本水果店老闆、本地瓜農教揀皮薄爽甜多汁西瓜！是否熟透睇這兩個地方

夏日炎炎，最適合吃清涼的西瓜消暑，而最重要的，當然是挑選出又甜又多汁的西瓜！其實挑選西瓜不用再只靠拍打聽聲！一齊聽聽日本水果店老闆和本地瓜農分享的小技巧，輕鬆選出爽甜西瓜！

揀西瓜秘技 | 1.拍西瓜清脆通透

每當提起挑選西瓜，總會聽到靠拍打西瓜分辨好壞！如果拍打西瓜聲音沉實，就代表西瓜未甜或水份不足；相反地，如果拍打西瓜聲音聽起來清脆通透，就代表西瓜糖份高、水份充足。

（圖片來源：Envato）

單靠拍打西瓜，聲音可能聽起來很相似，未必能夠挑選。在盛產水果的日本，當地一間百年水果店的老闆——石部一保就在綜藝節目分享挑選西瓜的秘訣，除了靠聽聲音，也能透過觀察分辨！

揀西瓜秘技 | 2. 西瓜紋理粗、顏色深

（圖片來源：Envato）

水果店老闆分享，西瓜紋理愈深色，就表示西瓜因光合作用吸收的葉綠素愈多，因此甜度愈高。

揀西瓜秘技 | 3. 西瓜紋理橫向延伸

除了看紋理的顏色判斷，也可以從西瓜條紋的延伸看出西瓜甜度！西瓜紋理散開，就代表西瓜已經熟透；紋理橫向擴展，像閃電一樣左右延伸的話，就代表西瓜的甜度較高。

揀西瓜秘技 | 4. 西瓜紋理表面凹凸不平

由於西瓜紋理下方是負責傳送水份和養份的組織，所以西瓜紋理周圍的表面凹凸不平也是甜度的一種體現。

（圖片來源：Envato）

除了日本水果店老闆，本地瓜農也有以下幾個實用挑選西瓜技巧分享給大家！

揀西瓜秘技 | 5. 西瓜表皮光滑

成熟的西瓜表皮光滑，相反如果西瓜摸起來很刺手或是很黏手的話，就代表西瓜未熟或者已經過熟，都不宜購買！

揀西瓜秘技 | 6. 西瓜瓜臍小

（圖片來源：Envato）

西瓜是花凋謝後結果而來，所以西瓜的底部仍保留瓜臍。隨著西瓜的成長，瓜臍會逐漸縮小。未成熟的西瓜瓜臍較大亦不甜，瓜皮亦會較厚；相反，如果瓜臍愈小，就代表西瓜有充份的時間成長，瓜皮比較薄，水分和甜度亦相對提升！

揀西瓜秘技 | 7. 西瓜瓜藤翠綠蜷曲

綠色的西瓜瓜藤就代表西瓜採摘下來的時間短，水份流失較少，西瓜也比較新鮮！同時，成熟後的西瓜已經不再需要吸收養分，所以西瓜的藤頭會萎縮蜷起，所以選擇有綠色瓜藤、蜷縮藤頭的西瓜味道更佳！

揀西瓜秘技 | 8. 西瓜顏色

（圖片來源：Envato）

有時候西瓜底部會呈現黃色，可能有人會以為這代表西瓜未熟透，不過其實西瓜表皮黃色與其成熟度無關！這是因為西瓜表面如果被日照，就會呈現綠色，如果陽光照射不到的地方，或是長期接觸地面的地方表皮就會呈黃色，無論西瓜表皮是黃色還是綠色，其實並不影響西瓜甜度！

但如果西瓜表皮發白，那才是代表它仍然是生瓜，無論是甜度或是水份也不高，不適合食用。