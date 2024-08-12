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關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

12/08/2024

為香港青年人而憂心

#港是港非 #青少年 #學生 #閱讀能力 #教育 #香港 #香港經濟發展 #政情
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　社會近日為青年躺平而議論紛紛，筆者亦曾經在此專欄探討有關問題，政府其實已經展開行動，減慢引進高才的速度，而且正研究新機制協助青年人購買資助房屋。筆者認同政府的措施，確實可以幫助青年人，相信《施政報告》將有更多做福青年人的措施，但社會不能忽視另一個核心問題——香港青年人競爭力似乎正在下降中。

 

　　根據去年12月公布的學生能力國際評估計劃2022，香港學生在科學、閱讀及數學能力，均比不上新加坡、台灣及澳門，當中香港學生在閱讀能力更出現大幅倒退的情況。由於國家今次並無參與計劃，但按過去的表現，國內學生相關能力應該在香港之上，所以在兩岸四地中，香港只能敬陪末席，更遑論與競爭對手新加坡相比。

　　數字或許未必能完全反映真實情況，但現實中某些場景可以佐證。筆者近日到深圳買書，發現書城內滿是青少年，相信大部分都是學生，他們席地而坐，努力翻閱各類書籍，而鄰近一所大型圖書館門外亦人頭湧湧，據說館內青少年亦坐滿一地，這大概反映出國內青少年對知識如飢似渴，亦反映出教育興國之成功。相比之下，香港圖書館通常最多兩類人，一是由家長帶去的小朋友，一是年紀較長的市民，青少年甚為罕見。

 

在內地書城，不少青少年席地而坐看書，閱讀風氣盛行。(Shutterstock)

 

　　過去，我們都說香港青年人以國際視野及英語取勝，但在今次奧運會上，見到有不少中國運動員能夠用英語接受採訪，亦能夠和外國運動員交談，證明不少運動員都努力學好英文，所以筆者亦開始懷疑香港人的國際及英語優勢能夠維持多久？

 

　　或者有人認為，香港有五間世界百強大學，反映出香港學生十分優秀，筆者太過杞人憂天。但事實上，能夠躋身五間大學的學生都是精英，精英的水平應該沒有問題，但他們只佔青少年的小部分，未來香港將推動產業升級轉型，更會積極融入大灣區的發展，同時也要解決人口老化的衝擊，香港必須持續引進各種人才，以協助推動香港的發展，香港青年人要做好競爭的準備。

 

　　筆者近期曾到中環一所較高級的美食廣場午膳，發現場內講普通話的人絕不少於講廣東話的，筆者就知道自己的擔憂不是無中生有，香港青年人將來如何與高才競爭？

 

香港的教育體制應回復初心，著力提升學生的基礎能力。(Shutterstock)

　
　　香港教育相關機構應該拿出改革的勇氣，過去不少人都批評香港教育頭痛醫頭腳痛醫腳，將體制弄得支離破碎，現在是回復初心的時候，集中力量提升學生的基礎能力。另外，發展職業教育將是未來的新方向，因為香港正全力發展創科產業，世界亦已進入人工智能年代，我們除了需要大量科學人才，同時也需要大量高水平的技術人員，據聞國內職業學院已經針對人工智能的來臨，正努力調整學科的內容，以配合世界大趨勢，香港理應效法！

 

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