賈思樂外表凍齡10月踏入70歲！性格樂天曾陷抑鬱靠朋友走出陰霾：單身7年我覺得都幾唔錯

賈思樂（Louie）將於10月舉辦個人演唱會，慶祝入行50年周年外，更是Louie迎來他70歲生日的大日子。面對眼前仍然是「蝦仔」模樣的他，實在想像不到他步入70歲，曾陷入過抑鬱症的情緒低谷，他認為快樂是最佳的護膚品，在家人和朋友的愛護中，就算單身生活也相當幸福。

Louie將於10月9日假香港文化中心《Happy Together 50年演唱會》，事隔五年再開騷，一向盡情工作亦盡情享樂的他自認近來太懶散，在朋友勸導之下，好好搞騷以歌會友。今次演唱會具有雙重意義，Louie豁出去動用「人情卡」找贊助，不是為賺錢，只是希望可以為慈善機構多多幫忙，善心爆棚。Louie入行50年，外表上未有留有任何痕跡，每次現身都悉心打扮，皮膚質素比更多中年人還要好，實在令人羨慕。Louie笑言：「呢個要多謝爸爸媽媽，因為媽媽皮膚都好好，加上我有一位歌迷做美院公司，佢同我講唔可以畀偶像變老，所以我每個月都乖乖去做護理，雙管齊下就真係唔錯呀！我估我去到80歲都係而家呢個樣！當然，個人開心都自然會後生啲！」

眼前的Louie性格樂天愛大笑，而且非常健談，但他坦言曾經都面對過人生低潮，「我一生之中最低潮時刻係媽媽離世嘅時候，因為我同媽媽感情非常好，當家姐話我知媽媽離世，我真係晴天霹靂，完全唔肯見人唔返工，心情低落搞到抑鬱症。當時我仲未知係抑鬱症，好唔開心，幾個月唔見人，直至好朋友廖安麗、狄寶娜摩亞上門搵我，迫我走出去，吸吓新鮮空氣，同佢哋傾吓偈，我真係好感恩有佢哋。」Louie指近年有不少人受情緒影響，他希望大家可以以他為例子，若然抑鬱症找上門，一定要跟身邊朋友求助，慢慢一步一步走出陰霾。

Louie感恩身邊有關心他的天使，除了好友亦有遠在美國家居的姐姐，「爸爸媽媽離世之後，我自己一個人生活，我好鍾意遊埠，亦會去美國探我家姐，媽媽走咗之後，家姐就好似我阿媽咁，我好愛佢，佢成日叫我移民，但我呢度嘅朋友識咗幾十年，我去到美國仲有幾多個十年吖？」他形容姐姐就如媽媽一樣嘮叨，全因媽媽臨終前叮嚀過要好好照顧Louie，提到這句最後的托付，Louie不禁激動落淚，「我記得媽媽離世前，媽媽叫佢好好照顧我，佢真係好錫我，我都已經70歲，仲照顧我乜鬼，但我真係好感恩，有個咁愛錫我嘅兄弟姊妹。」

Louie的姐姐73歲再婚迎來黃昏戀，回看過去的人生，Louie身邊不乏良朋知己，但未有終身伴侶是否成為他的遺憾？他說：「我唔覺得一定要有伴先開心，我而家都好開心。單身七年時間，我覺得都幾唔錯，做咩都唔使同人報告，人大咗想法都唔同。」他認為曾經在事業上只顧看眼前的事，不懂得長遠計劃，成為人生的小小遺憾，若好好珍惜機會，相信成就會更上一層樓，「我而家都會好珍惜每次機會，大家都要一樣，唔好放棄，只要努力一定會有回報。」

場地：The AIR（The ONE）

採訪：楊安莉

攝影：何家賢