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12/08/2024

袁彩雲返港探望好拍檔《日日有食神》梁文韜！食神韜韜減磅後「回彈」、側身出賣超大肚腩

#娛樂 #梁文韜 #加拿大 #減肥 #袁彩雲 #晴報文章 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　移居加拿大生活多年的袁彩雲近日難得返港，老公及囡囡江軒慧Alycia都有同行，除了跟香港的好朋友食飯見面外，袁彩雲都不忘探望昔日多年來的好拍檔梁文韜。有「韜韜」之稱的食神梁文韜跟袁彩雲2006年合作《日日有食神》而結緣，一向念舊的袁彩雲一家三口跟韜韜食飯見面。

 

 

　　今次「飯聚」除了袁彩雲一家和韜韜外，還見到前無綫製作部節目發展分部總監彭濟材以及幕後好友等，可見彩雲相當有心，她留言說：「今晚真係『日日有食神』！」在袁彩雲分享的照片中，見到兩人都保養得宜，跟當年合作的舊照相比，差別不大。而韜韜早年在疫情初期，因弟弟猝逝令他有感要好好照顧身體，所以下定決心減肥減磅，希望健康一點，他高峰期以兩年時間減走131磅，幾乎減走一個人的重量，相當厲害。

 

 

　　不過，韜韜繼續營運他的飲食業生意，招呼朋友加上應酬，難免令身體「復胖」，見到袁彩雲的照片中，雖然跟韜韜的正面照似乎未見異樣，不過其中一張相拍下韜韜側身的照片，相中的他大肚腩和米芝蓮的身形依舊，似乎體重「回彈」。見韜韜精神奕奕而且笑容燦爛，相信身體都如昔一樣健壯，厲害！

 

　　至於現年48歲的袁彩雲，身旁的愛女Alycia已經長得亭亭玉立，而過往都甚少曝光的靚仔老公都有合照，袁彩雲早前跟老公剛剛度過結婚15周年紀念日，她更Sweet爆分享兩人的結婚相並留言說：「Happy 15th anniversary my dear! Through thick and thin, our family of three remains our greatest source of happiness and strength. Here’s to many more cherished moments together. （親愛的，15週年快樂！無論順境逆境，我們的三口之家仍然是我們幸福和力量的最大來源。謹此致敬更多珍貴的在一起時刻。）」





轉載自: 晴報

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