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12/08/2024

巴黎奧運 | 張家朗江旻憓掀劍擊熱潮！TVB將重播《當四葉草碰上劍尖時》 ！ 劇中四大劍神其中一位係佢？

#娛樂 #電視劇 #姚子羚 #傅嘉莉 #劍擊 #陳奕迅 #關智斌 #陳文媛 #徐天佑 #唐詩詠 #容祖兒 #晴報文章 #張家朗 #黃又南 #黎諾懿 #江旻憓 #TVB #Shine #張致恒 #陳冠希 #謝霆鋒 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　港隊在今屆奧運迎來好成績，張家朗及江旻憓分別奪金後，迅即掀起劍擊熱潮，TVB乘勢宣布於奧運後重播2003年青春劇《當四葉草碰上劍尖時》！

 

　　港隊奪金固然令人興奮，張家朗出戰時佩戴的Van Cleef & Arpels四葉草手鏈亦爆紅，迅間斷貨！唔少人笑言是現實版的「當四葉草碰上劍尖時」，而這部劇集將在8月17日起，逢周六及周日深夜12:15分重播！

 

（港協暨奧委會圖片）

 

　　劇集由黎諾懿、黃婉佩（Race）、李日朗、唐詩詠、姚子羚、李雨陽及高皓正等主演，故事發生在崇藝私立高校，傳說劍擊學會有四大劍神，戰無不勝，但在比賽前一天劍神消失，崇藝被打回原形。新學年開始，運動天才新生歐陽樂（李日朗飾），與哥哥歐陽逸（黎諾懿飾）入讀，爭取劍擊成績外，亦與女主角鄭嘉南（黃婉佩飾）、高晴（唐詩詠飾）、藍雪文（姚子羚飾）、黃妙兒（戴夢夢飾）及十三妹（傅嘉莉飾）展開不一樣的校園生活。

 

 

　　女主角Race當年的女神級美貌迷倒大班宅男，曾歷婚姻失敗的她再婚嫁新加坡富商後，不但是豪門奶奶，更榮升上市公司主席。現年41歲的她育有一對仔女，做咗媽咪後靚樣完全冇變過！至於男主角黎諾懿當年只是年僅23歲的小鮮肉，現在的他已是兩子之父，更升呢做節目監製。

 

 

　　當年TVB非常重視《四葉草》，找來大班藝人及偶像客串，除了陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒外，更有全盛時期的陳冠希及舊愛陳文媛；至於傳說中的四大劍神，則由BOYZ成員關智斌、張致恒（Steven）和Shine成員徐天佑及黃又南飾演，除了Steven外，其餘三人都保養得宜；當年Steven又瘦又靚仔，與現在又大份又頹的外形相距甚遠。

轉載自: 晴報

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