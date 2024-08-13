長壽偶像——不補身，不退休，行行行！

首先，開估邊個係我肥碌偶像，正是92歲的「修哥」胡楓。

其實，演藝圈中，小弟有三大佩服人物，分別為——胡楓、羅蘭及薛家燕。

胡楓、羅蘭及薜家燕皆藝人典範，敬業樂業，提攜後輩，情操高尚。

小弟70年代開始加入傳媒圈，40多年來，見盡無數演藝圈中各式人物，99.9%為正常人，即有盡人性的光明面與黑暗面，有敵有友，背後講人也被人講。

但原來竟有0.1%是「不正常」的，表表者正是上述三位前輩。佢哋只有朋友而無敵人，做事絕對有分寸，不背後講人也不會被人講（唱），基本上你只見到佢光明面而難找出其黑暗面。

點解？純因先天氣質加後天修養，故可在演藝圈這個大染缸中浸淫幾十年而仍「出於污泥而不染」。幾位人品好，心地好，自然免疫力強長期健健康康，能真正永不言休。

我一直視修哥為偶像，尤其佢堅持的三種原則，我也長年奉行。

第一，不補身。事實上，同年紀者，不少基於身體機能衰退（正常過正常），而產生不安，這種不安感，令生意人見到一個深不可測的市場，於是推出這樣那樣的補身丸、強化劑、增生素⋯⋯創作個吸引的名，找個藝人做代言，再大賣廣告。這些丸、劑及素，基於不是藥物，不受監管，於是可以大吹特吹其神效。總之，只要你信，就有機會被引入「水魚籠」，日服夜服，然後得到心靈安慰，感覺良好。

市面上補充劑千百種，隻隻揚言補乜補物，誰來監控？

其實，消委會已再三提醒大家，人體所需的營養，全部在日常均衡飲食中已可吸收足夠（聲明是「均衡飲食」！）。

消委會多次指出，正常人只要均衡飲食，一切所需營養，已在新鮮食物中有齊。

胡楓這位90多歲的健康人辦，從不補身，就是最佳的活生生見證。

不過，小弟與修哥皆知，毋須太著緊解釋，因會破壞好多人的飯碗，以及，影響不少人尋求感覺良好的自由。

長者多社交、多用腦，可減慢老化。

至於第二項，是不退休！這並不代表日日仍似三四五十歲般搏命做，而是按自己體力、能力及腦力，繼續成為對社會有貢獻的一分子。可以繼續賺錢，也可以做義工，總之就是多參與各式工作，繼續天天動腦筋，不停與人交流溝通，保持腦袋轉數，一定可以減慢老人痴呆！

多接觸科技，既好玩，又不會落後於時代。

第三是行行行。近日天氣時而雷雨時而酷熱，不少長者寧願留在家歎冷氣，動也不動。這個，萬萬不可！尤其上了年紀，筋骨很易收縮變脆，必須經常「用」，毋須劇烈，柔軟體操已經足夠。

步行簡單，處處可做，有益身心。



修哥從不停止行，口號是——能行路就不搭車。試過晚宴後安排的士相送，他立即拒絕：「阿碌，要保持健康體魄，一定要多步行。這個習慣，我已堅持了70多年！」

大家跟足修哥的方法，可能92歲時好似佢咁精靈。

沒有甚麼好辯論，一個活生生又快樂又健康的偶像人辦在面前，怎可不照抄其人生哲學？