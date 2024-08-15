  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
易經看世界
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

15/08/2024

從姤卦看巴黎奧運及西方沒落

#易經看世界 #玄學 #巴黎奧運 #男女平權 #LGBT #奧運精神 #最後的晚餐 #諸神的盛宴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 作者：岑逸飛

　　2024巴黎奧運由7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，此次為法國相隔百多年後再次舉辦夏季奧運。奧運是全球最受關注的體育賽事，但長年以來，奧運的女性參賽人數甚低。

 

　　百多年前，同樣是在巴黎舉辦的1900年奧運，首度開放女性參賽，當時共有997名運動員，其中只有22人是女性，佔比例2.2%。但今屆的巴黎奧運，迎來歷史上第一次奧運男女比例完全相同的創舉，共計10500名運動員參賽，男女運動員各佔50%，可說是逾百年來對性別平權努力的成果。

 

　　今屆巴黎奧運，香港隊派出16男19女共35名運動員出戰，包括何詩蓓、張家朗、鄧俊文/謝影雪等。而事實上，港人也似是關注女運動員多於男的，例如女劍神江旻憓的風頭比男劍神張家朗更勁。不過筆者特別關注的是女子羽毛球運動員謝影雪，今屆她與鄧俊文的羽毛球混雙，雖然在八強戰不敵韓國的世界冠軍組合徐承宰和蔡侑玎而出局，拿不到獎牌，但她是在類風濕關節炎折磨下出賽，其拼勁最能體現香港精神。

 

　　如果巴黎奧運只為體現男女平權，倒也值得稱頌，問題在於，開幕禮像一齣荒誕劇，以所謂「普世價值觀」的自由、平等、正義，共融為包裝，只見一群「變裝王后」在塞納河橋上一字排開亮相，似在宣揚LGBT的意識形態——L是Lesbian，即女同志；G是Gay，即男同志；B是Bisexual，指雙性戀；而T則是Transgender，指跨性別者。

 

開幕禮其中一幕由「變裝王后」主演的環節，備受爭議。（網上圖片）

 

　　真的是世風日下，人心不古，LGBT浪潮其實是象徵著西方的沒落，特別是整個畫面設計是模仿達文西的名畫《最後的晚餐》，引起全世界天主教及基督教人士的怒斥，認為是褻瀆了耶穌。其實有無褻瀆耶穌，是觀點與角度的問題，倒是開幕禮的藝術總監Thomas Jolly急忙出來解釋，說無意冒犯宗教人士，設計模仿的是荷蘭畫家Jan van Bijlert的《諸神的盛宴》。

 

 開幕禮「變裝王后」主演的環節被指模仿《最後的晚餐》，激起群眾抗議。(AP)

 

　　這就問題更大了，因為《諸神的盛宴》所宣揚的是酒神文化，而古希臘的奧運精神是太陽神阿波羅文化，講理性、力量、光明；而酒神則是情慾掛帥，一旦走向縱情縱慾不要理性的地步，便是墮落的開始，一如《聖經．創世記》所描述的所多瑪城，其道德與靈性的敗壞已到了不堪聞問的地步，上帝要降下大火消滅它。

 

《諸神的盛宴》宣揚縱慾文化，與講理性、力量、光明的阿波羅文化背道而馳。（網上圖片）

 

　　從宣揚女權開始以至失控，過了界限，《易經》以「女壯」形容，所代表的卦是姤卦。卦象是上卦乾下卦巽，一陰在五陽之下，充滿邪惡力量。所以卦辭說：「姤，女壯，勿用取女。」女權過盛，如夏朝有妹喜，商朝有妲己，周朝有褒娰，都以女禍亡國。

 

姤卦

 

　　姤卦的初六爻辭，正是巴黎開幕禮的寫照：「繫於金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。」金柅是金屬製的煞車工具，用它來把豬綁好，等於說巴黎奧運到此為止，不再讓邪淫意識蔓延，便是吉的，否則的話，「有攸往，見凶」，向前發展會有凶災。而「羸豕孚蹢躅」，指孱弱的母豬在亂跳亂叫，恰如巴黎奧運開幕禮所見群妖亂舞的情景。

 

　　最終的結局，是姤卦上九爻的「姤其角，吝，無咎」，走入牛角尖了，傷了自己，引以為恥。而「無咎」的意思，《易繫辭》指「善補過也」，也就是教人深自警惕，懸崖勒馬，未為晚也。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

我要回應
更多易經看世界文章

你可能感興趣

#易經看世界 #玄學 #巴黎奧運 #男女平權 #LGBT #奧運精神 #最後的晚餐 #諸神的盛宴
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk