要買個Put,因為世界、金融市場不太平。

(1)金融市場不太平,因日本地殼不太平;

(2)世界不太平,因中東不太平、俄烏不太平。

近日日本地震當局警示日本會面臨一次大地震,並伴隨有海嘯。這個警示是因日前在日本南方的Kyushu島有7.1級地震,幸無大傷亡。但這次地震是沿南海海槽(Nankai Trough)而來,這個南海海槽是菲律賓(即太平洋)板塊,自南向北撞向北面的東亞大陸板塊而成(圖一),情況就如兩架對頭車相撞,兩車車頭必然散晒。

兩車相對而行,撞上時間可以秒計。但今時這兩塊大陸板塊相向而撞,費時可要100至150年,即是明知撞硬,但就不知會在哪一刻鐘撞出火花(地震)。

大家都知美國西部加州常有地震,但就少知美國中部也有地震危機。

美國密西西比河河谷,被美國地質界認為會在1985年左右發生地震,但至今未震。但如一震,所有橫跨密西西比河的橋樑會斷,美國東西兩岸經濟會戛然而斷,經濟損失無可估量。

你可以謂,話1985年震,但至今未震,是否呃人呀!唉,地球歷史億萬年,1985年距今只50年左右,50年放諸億萬年的歷史,真係連眨眼時間都無,故不要嘲笑大自然的「無能」,要笑的是笑我們這些夏蟲不可語冰的短命人類。

有日本「專家」話,這次日本地震,明年會來料嘞,影響地區見圖二。若真來震,日本經濟怕唔見少一半都會少四分之一,對金融市場的影響會點呢?

筆者昨日文寫過:

索羅斯有隻勁馬,叫Victor Niederhoffer,寫了本書《The Education of a Speculator》,在首章就提出了個問題,如日本有大天災,日匯會升定跌?不少人會認為日匯會跌,但Victor謂日匯會升,因為日人會班資回朝。

的確,對一般窮國言,受大天災其匯會便跌。但日本是富國,過去30年逐年都存錢在美國,一旦日本、日人有難,自然會自美國提錢回來日本用。這個強日圓的推論於80年代日本神戶大地震中得到證實,日本的保險公司、個人都自美國提錢回日本救急救難用。

日本地震 美元美股美債看跌

80年代日本神戶地震,真見日資班資回朝。如今日至明年,日本又來次10級地震,日資會否再班資回朝?九成九會。那時美元就……,美股市就……,美債就……,三個情境的……位,填上個跌字便是。

伊朗曾言於上周四(8日)報復以色列,但未見成事,是否中東戰事可告段落。筆者是惟恐天下不亂者,絕不認為如是,中東情況複雜,日後再談,但俄烏局勢就愈見火上澆油。在烏境但由俄控制了的Zaporizhzhia(扎波羅熱)核電站起火了(圖三)。烏指俄在核電站的一個冷水塔旁燒車呔。

在核電站冷水塔旁燒車呔不是不顧核電安全,而是在告訴烏、美、歐這個核電站可以不安全。原因是近日烏用美國武器攻入俄境的Kursk區,而白宮發言人今次是承認美國支持烏攻俄領土以至攻擊莫斯科,有關報道如下:

The Pentagon on Thursday was asked by a reporter during the daily briefing whether Ukraine forces' use of American weapons in its ongoing Kursk incursion is "consistent" with US policy of what Ukraine can and cannot do with US weapons. It has become clear that Ukrainian troops are currently using American weapons to attack Russian territory, troops, civilians, and infrastructure.

Spokeswoman Sabrina Singh answered without hesitation that "yes it is consistent with our policy" and explained that Washington has supported the need for "crossfire" from Ukraine back across the border onto Russian positions from which it is being attacked, even if that is on Russian territory. She framed what is happening in Russia's Kursk oblast-an offensive which has entered day four-as 'defensive' in nature.

Singh still tried to point out that it remains US policy for Ukraine to avoid striking deep into Russian territory using American arms;however, when pressed about the scenario of a direct attack on Moscow, she simply said: "I'm not going to put a specific range on it" and thus refused to rule it out. But she did caveat that "we still don't support long-range attacks into Russia。" Singh additionally explained, 「I'm not gonna draw a circular map for you here of where they can and cannot strike。. The Kremlin is likely to remain unconvinced when hearing this clear escalation in rhetoric from the Pentagon where attacking the Russian capital is discussed, even if theoretically. Watch the full exchange related to the Kursk offensive below.

烏俄戰經年,雙方及美國都有克制,不拓大戰場。美國只想以烏俄戰來拖垮俄羅斯,但烏克蘭貪污就勁,打仗就無鬼用,一直未有乜進展,於是老美便不能不犯險拋個身出來,容許烏克蘭胡來些少,這包括攻入俄領土,炸俄在黑海油田。俄羅斯就作出強力空炸烏克蘭首都基輔的近郊,這擺明俄羅斯仍在克制,未炸基輔市中心。但如烏克蘭又炸俄羅斯多些目標,俄羅斯又會否還以一定顏色?大家你來我往,會否有朝打到大出血?而為世界帶來震盪?而使到金融市場又震盪起來?

這些都是灰犀牛,不是黑天鵝。黑天鵝可以不出現,灰犀牛是箭在弦,一旦發出,其速是未必可閃躲。一如上周一(5日)的環球股跌,有多少人走避不及?

風險已知,一如天邊烏雲已現,你可以不出街(不投資),也可以出街(投資),但記得帶遮,並行走於騎樓底或隧道的安全處。

金融市場上的遮是買認沽期權。

雷賢達先生告知,在英偉達(NVDA)上周一大跌市前,有人在120美元上買了一萬張,以90美元作行使價的認沽期權,而在周一/二(6日)時,英偉達價就跌至90美元區。買了這一萬張英偉達認沽期權者,可獲厚利,或可對沖了其手上所持英偉達的下跌損失。

大家亦可學下這位高手,在適當高位買些遠期的認沽期權,行使價要遠遠的out of the money(價外)。例如以萬六點或之下作行使價,因為這個買認沽是作保險,防大跌用。如不跌上千點,都不叫大跌啦。以昨日收市價計,8月萬六點Put是34點,9月萬六點Put是72點,10月萬六點Put賣出者叫價1000點,當人白癡,睬佢都傻。買Put去對沖風險,一如買保險,要知買乜才可。一言括之,要投資,先求知。

(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)