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13/08/2024

巴黎奧運 | 全紅嬋回國粉絲接機令機場大混亂！與隊友被Fans圍困！因一事被指黑面引起熱論？

#娛樂 #晴報文章 #運動員 #巴黎 #全紅嬋 #港聞娛樂 #影視娛樂
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Photo: 小紅書

　　巴黎奧運圓滿結束，中國隊運動員陸續回國，除了要擔任持旗手的孫穎莎外，乒乓球隊及跳水隊由巴黎飛抵北京，引來大批粉絲到場接機，當中大受歡迎的全紅嬋獲市民送上花束和公仔等禮物，由於人數眾多，她一度被圍困寸步難行，令場面一片混亂。

 

 

　　全紅嬋、陳芋汐、謝思埸等完成賽事後，由巴黎飛返北京，全紅嬋在巴黎收到不少觀眾所送的公仔，特別是她最愛的Olu Mel烏龜，所以她都小心翼翼將公仔打包放入行李入面。不過離開巴黎時，全紅嬋再收獲一隻《五星級大鼠》的巨型毛公仔，全程都愛不釋手，相當可愛，大師兄謝思埸都忍不住拿起相機為她跟老鼠公仔影合照留念。

 

 

　　由於幾位都成為民眾心目中的金牌英雄，所以吸引大批市民到機場接機，希望一睹偶像們的風采。其中全紅嬋步出時，被重重的粉絲包圍，寸步難行，推住幾箱行李又怕推到前面的人，就算沒有接過禮物，大家仍然將禮物直接放上行李上面，部分市民未能送上禮物，更將禮物堆到全紅嬋的教練陳若琳的行李車上，陳若琳猛嗌唔好都冇用。全紅嬋無奈被圍困，顯得有點不耐煩，隨後在機場外，一名大叔向她送上鮮花，全紅嬋幾乎被花插到面，即時黑面離開。

 

　　網友們議論紛紛，對全紅嬋有讚有彈，「接束花怎麼了？祝賀一下怎麼了，是好事啊！」、「真的.....有點沒禮貌.....」、「體育成績的光輝掩蓋不了其他的缺陷。」、「 我覺得全紅嬋的這個表現是有點不友好的」等等，不過亦有人體諒全紅嬋坐完十幾個鐘頭飛機，加上現場混亂，又被工作人員推來推去，才會表現不耐煩。「不是不要人家好累」、「不懂禮貌，直接拿花往臉上推，真粉會這樣麼？而且巴黎回國十幾個小時飛機，真的挺累的」、「她都說了想過正常人的生活，蹭流量的能不能放過她？」等等，亦有人睇到最終全紅嬋都有收下叔叔的花，放在行李車上面，並不是想冷待大家。


轉載自: 晴報

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