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13/08/2024

巴黎奧運 | 中國隊李雯雯奪舉重金牌可愛表現圈粉！超愛《反斗奇兵》勞蘇、拍華服寫真私下充滿少女心

#運動員 #娛樂 #巴黎 #李雯雯 #舉重 #晴報文章 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　一連17日的巴黎奧運正式圓滿結束，早前中國隊憑24歲的李雯雯在女子81公斤以上級成功衛冕金牌，是中國代表團在今屆奧運的第40金，打破2012年倫敦奧運的39金紀錄，再創北京奧運以外的歷來最佳戰績。雖然「壓軸」登場，但手握女子81公斤以上級全部世界紀錄和奧運紀錄的李雯雯未有太大壓力，反而完成比賽後，超可愛的表現成功「圈粉」，大家都讚她非常可愛。

 

 

　　體重重達331磅的李雯雯完成兩舉後，成績已經拋離其他對手，為保護自己免再受傷，所以決定不舉第三舉，反而一手舉起教練，並向現場所有觀眾致謝，畫面溫馨又感動，而李雯雯到頒獎台領奧運金牌時，架上圓型眼鏡框，相當有喜感，她更一口氣大字型跳上頒獎台，超級搞笑。中國舉重隊合共獲得五塊金牌，賽後李雯雯率領所有人將獎牌都掛在因傷未能完賽的石智勇身上，舉動相當溫暖。

 

 

　　李雯雯在微博留言答謝大家：「中國奧運代表團的第40枚金牌，被我拿到啦！經歷了傷病，能再次登上奧運最高領獎台，再次看著五星紅旗升起，這感覺就是高興！美妙！要感謝的太多，感謝國家對我的培養，感謝國家和教練對我的幫助，也感謝每一個為我撐腰的你們。未來的我，依舊不會停下前進的腳步，巴黎奧運會的班，就先上到這啦！」網友們都大讚她可愛，又形容她是「大寶貝」。

 

　　私底下的李雯雯都有少女心，她最愛的卡通公仔是《反斗奇兵》入面的士多啤梨熊勞蘇，除了出發巴黎奧運時背囊都有掛住勞蘇公仔外，原來她北京的住所整間房都是充滿勞蘇熊公仔同擺設，全部粉紅色系列，相當可愛。而她去年23歲亦為自己的生日送上大禮，就是安排拍攝少女寫真，李雯雯穿上多套古裝華服的造型，其中更有影星李若彤所送的服裝，兩人原下有不少互動。李雯雯指過往一直不敢去影寫真，沒想到有分享之後卻得到這麼多人好評，令她自信心大增，而她在小紅書都有分享自己最瘦時期的照片，她笑言：「其實我也瘦過，哈哈哈哈，只是現在角色不同了。」

 

轉載自: 晴報

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