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13/08/2024

元奎2年前因新冠肺炎病逝！回顧元奎5件事：奪得3次最佳動作指導獎！和李連杰一齊進軍荷里活？為楊紫瓊成名作《皇家師姐》執導

#打工仔 #微博 #Pantry熱話 #元奎 #成龍 #元家班 #李連杰 #動作指導 #楊紫瓊
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Text: Sammy Leung

　　聽到「元家班」都會想起香港動作電影中的不少動作演員、指導、導演等。早前成龍和元家班聚會，事後於微博發文指：「一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹」。這一段話，透露了元奎已經逝世，令到超多網民十分震驚！

 

 

　　聽到「元家班」都會想起香港動作電影中的不少動作演員、指導、導演等，好像是洪金寶、成龍、元彪、元華、元奎、元秋等，都是其中一員。早前成龍和元家班聚會，事後於微博發文指：「一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹」。這一段話，透露了元奎已經逝世，令到超多網民十分震驚！之後，香港電影工作者總會發言人田啟文更確認元奎已離世，原來在大約兩年前，元奎因為新冠肺炎病逝。

 

　　成龍微博全文：

 

　　「元班人馬」是我們為慶祝元家班成立65週年定的主題。我們這群人，從六七歲的時候就進入了于占元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起挨師父的揍，也一起學了很多今後讓我們可以安身立命的真本事。後來我們陸續進入電影行業，師兄弟師姐妹互相幫襯，慢慢闖出屬於自己的一片天地，出自元家班的七小福也越來越被觀眾喜愛，很多人都成為電影圈很棒的動作指導、主演、導演，擁有了各自的代表作品。就這樣，時光一過幾十年，我們大家的臉上都有了不少皺紋，頭髮也花白了，很多動作也不能再輕易完成了，但是，正如大師兄洪金寶說的那樣，我們這群人，一輩子摔摔打打，上天入地，如今還能健健康康的聚在一起，已經是個奇蹟。這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚。祝福元家班，永遠的元班人馬！

 

下一頁：一齊重溫元奎的故事

 

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