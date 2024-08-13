深圳好去處 | 深圳輕奢Spa大盤點！森林主題泰式Spa做全身精油二人價¥518 / 超Relax禪洗頭療 / ¥498體驗緩解疲勞貴婦Spa

放假北上有甚麼活動？如果你的北上目的是想放鬆一下，除了去按摩之外，都可以去試一試做Spa的，今次和大家找了幾間網民大推的深圳SPA，今次來個輕奢之旅！

深圳SPA推介│1. 松池：有機芳療SPA！緩解壓力、促進睡眠SPA只要¥398

第一間是「松池」，一聽名字就知道可以鬆弛了。「松池」是一間以植物元素為主打的有機芳療SPA，希望客人的讓疲憊的心靈，可以在鬆弛的狀態中重現生機。一走進店內，你會看到以大地色系的裝潢，配上植物及微暗的燈光，令到大家繃緊的心情都可以慢慢Relax。這間會有甚麼類型的Spa呢？可以在大眾點評上看到優惠套餐，好像是主打有機芳療、調息舒暢的90分鐘24節氣芳療樞要調養SPA只要¥495；主打緩解壓力、促進睡眠的60分鐘深睡之旅Dhyana冥想頌缽音愈之旅SPA只要¥398；主打放鬆肌肉、緩解壓力的60分鐘入夢之旅悅我時光情緒療癒SPA只要¥295.9；主打疏通經絡、緩解疲勞的90分鐘代謝調理瑰麗再造淋巴淨排護理SPA只要498等，真的有很多選擇。另外，在大眾點評上仲可以事先看到美容師的評價，超方便！

松池

營業時間：上午11時至下午11時

地址：深圳福田街道兆邦基金融大廈5樓504

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