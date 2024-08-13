  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

13/08/2024

深圳好去處 | 深圳輕奢Spa大盤點！森林主題泰式Spa做全身精油二人價¥518 / 超Relax禪洗頭療 / ¥498體驗緩解疲勞貴婦Spa

#深圳一日遊 #0+3 #深圳 #北上食買玩 #週末好去處 #去旅行 #輕旅行 #北上美食 #Spa
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　放假北上有甚麼活動？如果你的北上目的是想放鬆一下，除了去按摩之外，都可以去試一試做Spa的，今次和大家找了幾間網民大推的深圳SPA，今次來個輕奢之旅！

 

深圳SPA推介│1. 松池：有機芳療SPA！緩解壓力、促進睡眠SPA只要¥398

 

　　第一間是「松池」，一聽名字就知道可以鬆弛了。「松池」是一間以植物元素為主打的有機芳療SPA，希望客人的讓疲憊的心靈，可以在鬆弛的狀態中重現生機。一走進店內，你會看到以大地色系的裝潢，配上植物及微暗的燈光，令到大家繃緊的心情都可以慢慢Relax。這間會有甚麼類型的Spa呢？可以在大眾點評上看到優惠套餐，好像是主打有機芳療、調息舒暢的90分鐘24節氣芳療樞要調養SPA只要¥495；主打緩解壓力、促進睡眠的60分鐘深睡之旅Dhyana冥想頌缽音愈之旅SPA只要¥398；主打放鬆肌肉、緩解壓力的60分鐘入夢之旅悅我時光情緒療癒SPA只要¥295.9；主打疏通經絡、緩解疲勞的90分鐘代謝調理瑰麗再造淋巴淨排護理SPA只要498等，真的有很多選擇。另外，在大眾點評上仲可以事先看到美容師的評價，超方便！

 

 

松池

營業時間：上午11時至下午11時

地址：深圳福田街道兆邦基金融大廈5樓504

 

下一頁：森林主題泰式SPA！¥518有90分鐘雙人全身精油SPA

 

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#深圳一日遊 #0+3 #深圳 #北上食買玩 #週末好去處 #去旅行 #輕旅行 #北上美食 #Spa
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

面對大陸軍事施壓，賴清德龜縮

13/08/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk