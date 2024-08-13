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13/08/2024

騙案手法 | 用內地微信支付、支付寶小心「百萬保障」虛假申請騙案：拆解騙徒來電3大內容！自動免費開通「百萬保障」原來好有用？警方教6招防中伏

#騙案 #Pantry熱話 #詐騙 #騙局大拆解 #反詐騙協調中心 #微信 #支付寶
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Text: Sammy Leung

　　反詐騙協調中心早前公布了一種類型新騙案！原來早前警方收到市民報案，話有騙徒誘騙受害人付款申請「百萬保障」服務，如果有用開內地微信支付、支付寶的朋友可能都有聽過「百萬保障」服務，今次就一齊看看這類型新騙案！

 

　　反詐騙協調中心早前公布，指警方收到市民報案，市民指收到騙徒來電，對方自稱微信或支付寶客戶服務人員，對話是有關「百萬保障」服務的，而騙徒大致會講3種內容：

 

1.誘騙受害人付款申請「百萬保障」服務

2.訛稱其支付帳戶開通了「百萬保障」服務，如不取消則需要每個月扣費

3.聲稱「百萬保障」服務即將到期，受害人需要繳費續保，否則會影響信用評級

 

　　如果你相信了，他們就會誘使你下載帶有木馬程式的應用程式，就會偷取你的銀行卡號碼、短訊驗證碼等支付資料，最後盜取了你的銀行帳戶資金；又或者要求你把款項轉帳至指定戶口。

 

 

　　可能大家就會問，到底「百萬保障」是甚麼？原來「百萬保障」是安全保障，指內地微信支付帳戶、支付寶帳戶因被他人盜用而導致資金損失，按損失金額賠償的安全保障。當用戶使用內地微信支付、支付寶時，會自動免費開通「百萬保障」服務，無需支付任何費用、額外申請或續保。對，大家一定一定要留意，「百萬保障」是自動免費開通，另外，不用支付任何費用、額外申請或續保的！

 

　　如果大定想了解更多，都可以在內地微信支付帳戶或支付寶帳戶內查閱「百萬保障」資訊！

 

微信支付帳戶：「我」-「服務」-「錢包」-「消費者保護」-「安全保障」-「百萬保障」

 

圖片來源：反詐騙協調中心

 

支付寶帳戶：「我的」-「餘額」-「資金安全有保障」

 

圖片來源：反詐騙協調中心

圖片來源：反詐騙協調中心

 

　　所以警方就有6點提醒大家：

 

• 當使用內地微信支付、支付寶時，會自動免費開通「百萬保障」服務，無需支付任何費用、額外申請或續保；

• 不應單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應主動向相關機構查證，核實對方身分；

• 如收到自稱任何機構職員的來電，應在機構指定網頁或應用程式搜尋相關的聯絡電話；

• 可在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式輸入可疑網址，以評估其詐騙及網絡安全風險；

• 提醒身邊親友慎防受騙；

• 如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

 

 

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