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13/08/2024

哈梅內伊的血色旗，與內塔尼亞胡的時間表

#政經范局 #哈梅內伊 #內塔尼亞胡 #哈尼亞 #美國選情
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　自從哈馬斯政治領袖哈尼亞在德黑蘭被殺後，伊朗的清真寺塔頂又一次升起了代表復仇的血色旗，但對以色列的報復行動卻遲遲未有兌現。相反，哪怕是在巴黎奧運會舉行期間，以色列總理內塔尼亞胡也並沒有手軟，照舊對哈馬斯和黎巴嫩真主黨的高層目標發起了一連串致命打擊。

 

哈馬斯政治領袖哈尼亞在德黑蘭被殺（美聯社）


　　哈梅內伊的忍，與內塔尼亞胡的咄咄逼人形成鮮明對比。這一現象的長遠背景，固然是以色列背後有美國撐腰，使得德黑蘭的反擊行動變得投鼠忌器。正如美國防長奧斯汀火速派遣林肯號航母打擊群、喬治亞號核潛艦和F-20隱形轟炸機連隊前往中央司令部轄區。拜登政府發出的軍事訊號是明確的-白宮會默許內塔尼亞胡揮舞屠刀，但絕不姑息哈梅內伊的血色復仇。

　　但若把哈梅內伊與內塔尼亞胡的每一步動作，僅僅視為拜登政府幫以色列打的一場不公平拳擊賽，則在根本上誤解了這場血腥遊戲的本質。美國、以色列、伊朗各方在中東逐鹿數十載，所謂知己知彼，大家都不會「只識彎弓射大雕」。因此究其本質，兩者間的每個動作皆離不開一件事，就是緊盯美國總統選情。

以伊緊盯美國總統選情圈

　　如果說今年的總統選舉，在美國國內是一場支持與反對特朗普的鬥爭，那麼在國外何嘗不是一樣？哈梅內伊之一忍再忍，無非是為了避免刺激美國公眾對伊朗的敵對情緒，阻止特朗普重返美國政治核心的惡夢成真。反過來說，內塔尼亞胡之所以敢冒天下之大不韙，在拜登任內放手轟炸加沙，清理哈馬斯領袖，在很大程度上也是為了剝離美國反戰民眾對民主黨的支持，促成共和黨的特朗普重返白宮。

 

哈梅內伊為哈尼亞的靈柩祈禱（美聯社）


　　先看哈梅內伊的血色復仇旗：在伊斯蘭什葉派傳統中，這面旗幟代表著烈士的鮮血，昭示德黑蘭復仇的決心。但是，伊朗在過去四年間已是第二次升起這面旗。早在2020年1月3日，正是特朗普在上一任總統的末期，批准了對伊朗革命衛隊聖城旅司令蘇萊曼尼的獵殺行動。

　　美軍一架MQ-9「收割者」無人機，當天在巴格達國際機場附近，對蘇萊曼尼的車隊發動導彈襲擊，成功完成使命。雖然伊朗當時升起了復仇旗，但此後卻並未能阻止其軍事領袖與核技術專家，一個又一個被以色列「定點清除」。在今年4月的一次獵殺行動中，以軍出動F-35隱形戰機，空襲了伊朗駐敘利亞大使館，再一次殺死了聖城旅的高級指揮官扎赫迪等16人，團滅了革命衛隊在敘利亞的指揮中樞。

　　這一次，哈梅內伊又擺出一副堅決復仇的姿態，在拖延了兩周後，對以色列的軍事設施發出了「聲勢浩大」的導彈空襲。但是，德黑蘭在發動攻擊前，不僅與白宮保持了暢通的溝通渠道，使得拜登政府可以準確掌握伊朗的空襲時間，同時還將空襲計劃提前通知了北約成員國土耳其。這敲鑼打鼓的報復行動，使得以色列幾乎沒有遭受人員損失。

報復行動變相助特朗普競選

　　這一次，哈馬斯政治局主席哈尼亞在德黑蘭，亦即哈梅內伊的眼皮底下被殺，就是要迫使後者忍無可忍。伊朗再一次升起了血色復仇旗，但可圈可點的是，哈梅內伊的「必殺令」，卻和四月報復以軍空襲伊朗大使館相似。

　　這體現在一、伊朗反擊行動延後至少兩周，為緊張局勢提供了「冷靜期」；二、美伊之間存在各種形式的溝通渠道。例如《紐約時報》在哈尼亞被殺次日，仍能引述3名未透露身份的伊朗官員稱，哈梅內伊已在其官邸召開緊急國安會議，下達報復以色列的命令。這要麼是美媒測試德黑蘭反應的假新聞，否則沒有精神領袖的點頭，有哪位伊朗高官還敢在這個時候向《紐時》通風報信？

　　德黑蘭的復仇遲遲未有兌現，是因為哈梅內伊面臨艱難的決策-對內塔尼亞胡的進逼一忍再忍，將嚴重壓縮伊朗在中東的生存空間，繼而削弱他在強硬派心目中的統治權威。但如果打開全面報復以色列的綠燈，又可能激起美國國內對伊朗的敵意，變相為特朗普重返白宮鋪路。甚至在最壞的結局下，一如內塔尼亞胡所願，把事態擴大成伊朗和美國之間的直接軍事對抗。

 

內塔尼亞胡與特朗普建立了緊密關係（美聯社）


內塔尼亞胡的核心使命

　　哈梅內伊不樂見之結局，卻正是內塔尼亞胡竭盡全力欲達成之事。後者與美國民主黨的不合，早在奧巴馬當選總統時期就已浮上水面。當時，奧巴馬政府力圖推進所謂「亞洲再平衡」政策，把注意力轉向全力壓制中國。白宮為此開始為共和黨執政時期推行的反恐戰降溫，並把中東兵力調往西太平洋，以鞏固對中國的海上包圍圈。

　　奧巴馬試圖從中東抽身的舉動，引發了內塔尼亞胡的焦慮和不滿，但後者多次對白宮進行游說而不果。至此，內塔尼亞胡的核心使命，就是依托美國親以色列政治勢力的支持，不斷升級中東緊張情勢，迫使美國留在中東。那一段時間，中東正巧冒出了戰鬥力強大的伊斯蘭國(IS)武裝組織，而美國亦因此非但沒能撤離中東，反而繼續發動了對利比亞和敘利亞的軍事「維和」行動。

　　特朗普上台後，與內塔尼亞胡建立了緊密的合作關係，美以關係再度靠近。相較於民主黨推動美國撤離中東，並支持透過「兩國方案」解決以巴問題，特朗普旗幟鮮明地承認聖城耶路撒冷為以色列首都，等同於承認內塔尼亞胡在解決以巴問題上的主導地位。如前所述，特朗普還下令美軍直接出手獵殺蘇萊曼尼，為此後以色列對伊朗及其側翼打擊力度的升級開了綠燈。

 

紐約民眾示威抗議以軍轟炸加沙（美聯社）


賀錦麗最大的外部威脅

　　可見，對於哈梅內伊和內塔尼亞胡來說，特朗普重返白宮對各自的利弊是分明的。換一個角度來說，賀錦麗取代拜登成為民主黨總統候選人，坊間把焦點集中在她與特朗普的競逐，卻沒有意識到她當前最大的一個外部威脅，卻是來自內塔尼亞胡。

　　內塔尼亞胡利用去年10月哈馬斯發起的突擊行動，先是對加沙實施了毀滅性打擊，繼而又把戰火引向黎巴嫩，甚至是德黑蘭。如果賀錦麗在此後的競選中，仍像拜登般屈從於國會及華爾街的親以色列政治力量，繼續默許內塔尼亞胡擴大中東戰火規模，就可能激怒民主黨基層，尤其是反戰人士，打擊他們對賀錦麗的投票意願，而這些人士本應是民主黨的鐵票來源。

　　就此而言，內塔尼亞胡可以說是手握一張時間表-他在拜登任期尾聲，趁著美國政治的混亂全面升級流血衝突，既壓縮了伊朗的生存空間，又削弱了民主黨的團結。一旦特朗普上台，內塔尼亞胡啟動和談進程，他大概會獲得特朗普全力支持，搗毀兩國方案，以強勢姿態「解決」巴勒斯坦問題。

 

 

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