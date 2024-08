上班服如何平衡舒適與精緻感? 俐落剪裁展現Work-ready印象！如何將休閒元素混合正裝單品？

辦工室休閒風格

上班服裝和休閒服的界線越來越模糊,穿著不恰當的情況常有出現!雖然現今大部份人已傾向穿著休閒舒適服裝上班,但基本的職場著裝禮儀還是要遵守的,這是對工作及自己的基本尊重!

要平衡舒適性而不會過份休閒,以下衣著要點及禁忌大家必須留意:

1.衣服線條輪廓

● 選擇簡約俐落的剪裁,能展現出Work-ready的印象;

● 適當強調腰身或肩線,能修飾身形,營造更精緻的視覺效果;

● 穿著寬鬆或oversize款式,妝髮要俐落整潔避免顯得庸懶。

2. 衣服材質

● 廉價棉混紡面料通常質感較差,起了毛球和變形的衣物不適宜作上班服,避免顯得過於隨便;

● 天然纖維質如麻質舒適但比較容易出現皺褶,而混紡、色丁等面料則有高級感既舒適又有質感。

3. 平衡個人風格與職場著裝要求

自己喜歡的穿搭風格未必適合職場穿著,應該以職場著裝標準為主,再適度融入個人風格。

● 了解公司文化和行業習慣,選擇恰當的基本職場裝扮;

● 注意保持整潔大方,避免過於暴露;

● 掌握好比例,選擇適合自己的剪裁和色彩。

4. 簡潔造型

Less is more 更顯現代時尚!

● 休閒元素混合正裝單品,例如T-shirt配襯西褲、牛仔褲配襯西裝外套或精緻襯衫、休閒鞋配襯連身裙或中長裙;

● 配戴適量簡約金屬飾品;

● 使用簡約皮革手袋。

5. 頭髮及妝容

● 頭髮避免過於蓬鬆顯庸懶也要避免極端髮型;

● 染髮時選擇自然、溫和的顏色,避免過於鮮艷奪目;

● 妝容宜採用淡雅自然風格,同時應避免過於濃艷;

● 控制香水用量,不要過於濃烈。

恰當把握舒適性與精緻感的平衡及個人風格與職場著裝規則的融合,就能將休閒美學完美延伸到上班穿搭!