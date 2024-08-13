  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智慧城市5.0
改朝換代Digital智城物語創科Hot Talk智叻生活邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

13/08/2024

初創企業 | 香港初創利用AI優勢為各行業提升效率！25歲創辦人入選福布斯2024年亞洲區30歲以下精英榜

#創科 #AI #人工智能 #初創 #香港 #科技 #精英 #數碼轉型 #福布斯 #智慧生活 #初創創業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市5.0

　　近年來，人工智能（AI）為世界帶來了巨大的變革，特別是在日常生活中逐步展現其影響力，而不少香港初創也利用AI的優勢推出各種解決方案，全方位為各行各業提升效率。

 

　　芸芸本地初創企業中，不得不提去年10月以AI軟件協助消防處透過迅速分析航拍照，找到失聯男學生而一舉成名的初創LifeSparrow Solutions。這初創由幾名理工大學畢業生組成，主力開發AI系統方案，該系統可於兩小時內分析逾千張航拍照並偵察人體，相比以往用肉眼分析所需的8小時，大大提升搜救效率。而這間初創近期更入選福布斯2024年亞洲區「30位30歲以下精英」榜（Forbes 30 Under 30），3個創辦人都年僅25歲，絕對是後生可畏！

 

　　另一間運用AI出色的初創團隊，是由幾位來自香港大學的年輕人組成的高迪飛（Kodifly）。他們開發的SpatialSense三維空間感知核心技術，結合激光雷達（LiDAR）技術，利用AI和先進的機器學習算法，能夠精確地了解物體的距離、體積和位置，即使在惡劣天氣及黑暗環境中也穩定運作，是一般監控設備難以做到的，因此可協助鐵路、機場、高速公路、建築地盤等項目或設施的實時監控及安全運作。如英國目前全國鐵路軌道周邊估計有約1,400萬棵樹，每年就有超過400宗意外是由塌樹等事故造成，帶來逾八億港元的損失。Kodifly的系統便能偵測鐵路等基建沿線是否有塌樹、動物或閒雜人等闖入，以便管理人員及早應對。

 

　　據Kodifly網站引述，這系統可大幅改善鐵路運營效率，包括植被檢查成本可降低80%，意外事故風險降低34%，運營效率提高45%。

 

　　此外，人口老化已成為全球重點議題，也有初創發揮創意，冀望為應對人口老化問題出一分力。在2022年成立的初創「途齡科技」（Libpet Tech），其中一位成員的父親因車禍失去雙腿，令日常生活充滿挑戰，這個痛點啟發出創新思維，結果開發了獨特的履帶系統電動輪椅，以應對不同的地形如草地、沙地，甚至能上下樓梯。

 

　　他們所開發的電動輪椅不但運用了機械和仿生學原理，還結合人工智能物聯網（AIoT）等技術，透過鏡頭、紅外線和超聲波建立防止碰撞系統，保障用家安全。輪椅又可自動感知周遭環境，分析樓梯情況，包括傾斜度、長短，以及梯級的闊度和高度，當上落樓梯時會由原本的四輪切換成履帶，回到平地又恢復四輪行走，節省電力，令它充電5小時，續航力便可達36公里。

 

　　途齡科技更貼心考慮到使用者久坐，有機會引致深層靜脈血栓的問題。因此，新設計加入以人體工學的輪椅調節系統，令原本集中在用戶腳部的壓力轉移至背部，有助保持血液循環。

 

　　筆者喜見不少本地初創都敢於善用科技為社會解決難題，希望他們的方案能夠精益求精，協助推動香港發展智慧城市，為未來謀求更大的福祉。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票

我要回應
更多智慧城市5.0文章

你可能感興趣

#創科 #AI #人工智能 #初創 #香港 #科技 #精英 #數碼轉型 #福布斯 #智慧生活 #初創創業
更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

面對大陸軍事施壓，賴清德龜縮

13/08/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk