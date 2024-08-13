初創企業 | 香港初創利用AI優勢為各行業提升效率！25歲創辦人入選福布斯2024年亞洲區30歲以下精英榜

近年來，人工智能（AI）為世界帶來了巨大的變革，特別是在日常生活中逐步展現其影響力，而不少香港初創也利用AI的優勢推出各種解決方案，全方位為各行各業提升效率。

芸芸本地初創企業中，不得不提去年10月以AI軟件協助消防處透過迅速分析航拍照，找到失聯男學生而一舉成名的初創LifeSparrow Solutions。這初創由幾名理工大學畢業生組成，主力開發AI系統方案，該系統可於兩小時內分析逾千張航拍照並偵察人體，相比以往用肉眼分析所需的8小時，大大提升搜救效率。而這間初創近期更入選福布斯2024年亞洲區「30位30歲以下精英」榜（Forbes 30 Under 30），3個創辦人都年僅25歲，絕對是後生可畏！

另一間運用AI出色的初創團隊，是由幾位來自香港大學的年輕人組成的高迪飛（Kodifly）。他們開發的SpatialSense三維空間感知核心技術，結合激光雷達（LiDAR）技術，利用AI和先進的機器學習算法，能夠精確地了解物體的距離、體積和位置，即使在惡劣天氣及黑暗環境中也穩定運作，是一般監控設備難以做到的，因此可協助鐵路、機場、高速公路、建築地盤等項目或設施的實時監控及安全運作。如英國目前全國鐵路軌道周邊估計有約1,400萬棵樹，每年就有超過400宗意外是由塌樹等事故造成，帶來逾八億港元的損失。Kodifly的系統便能偵測鐵路等基建沿線是否有塌樹、動物或閒雜人等闖入，以便管理人員及早應對。

據Kodifly網站引述，這系統可大幅改善鐵路運營效率，包括植被檢查成本可降低80%，意外事故風險降低34%，運營效率提高45%。

此外，人口老化已成為全球重點議題，也有初創發揮創意，冀望為應對人口老化問題出一分力。在2022年成立的初創「途齡科技」（Libpet Tech），其中一位成員的父親因車禍失去雙腿，令日常生活充滿挑戰，這個痛點啟發出創新思維，結果開發了獨特的履帶系統電動輪椅，以應對不同的地形如草地、沙地，甚至能上下樓梯。

他們所開發的電動輪椅不但運用了機械和仿生學原理，還結合人工智能物聯網（AIoT）等技術，透過鏡頭、紅外線和超聲波建立防止碰撞系統，保障用家安全。輪椅又可自動感知周遭環境，分析樓梯情況，包括傾斜度、長短，以及梯級的闊度和高度，當上落樓梯時會由原本的四輪切換成履帶，回到平地又恢復四輪行走，節省電力，令它充電5小時，續航力便可達36公里。

途齡科技更貼心考慮到使用者久坐，有機會引致深層靜脈血栓的問題。因此，新設計加入以人體工學的輪椅調節系統，令原本集中在用戶腳部的壓力轉移至背部，有助保持血液循環。

筆者喜見不少本地初創都敢於善用科技為社會解決難題，希望他們的方案能夠精益求精，協助推動香港發展智慧城市，為未來謀求更大的福祉。