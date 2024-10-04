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高科技「木馬屠城」敲響全球化喪鐘 | 新世界換帥難改「泵水」，家族傳承「千古難題」2024-09-27
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04/10/2024

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

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【etnet30周年連環賞】開市Good Morning 睇住賞

賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

 

適逢etnet30周年，為了答謝大家一直支持，將會送出重磅禮物！

立即訂閱etnet YouTube Channel，回答埋今期片尾問題有機會贏走LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機（價值HK$2,280，名額8個）！

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 讚好/Like 影片

3. 於表格內回答片中問題並填妥個人資料：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=897

 

今期獎品: LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機（價值HK$2,280，名額8個）



瑞士品牌 LAURASTAR IGGI手提消毒掛熨機，獨特的DMS微細乾蒸氣，能瞬間煥新紡織品，同時能淨化多項家居生活物件。經美國及日本獨立實驗室進行的科學測試證明，5秒就可以有效殺滅99.9%病毒、細菌，100%床蝨及塵蟎，大幅降低過敏和感染風險。開啟後約2.5分鐘就可以使用，而且機身細小，使用方便，絕對是每個家庭掛熨及消毒的好幫手。
 

有關產品資訊可瀏覽：https://laurastar.hk/ 

 

活動截止日期:

2024年10月17日 (截至晚上11:59)

 

 

 

活動條款及細則：

1. 活動將於2024年10月4日至10月17日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機（價值HK$2,280，名額8個），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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