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13/08/2024

慳電方法 | 雪櫃超過8分滿超耗電！3招雪櫃整理術幫你清雪櫃、輕鬆搵食物、保冷，慳電又保鮮！

#打工仔 #斷捨離 #耗電 #冷空氣 #慳電 #保存期限 #食材 #生活百科 #Pantry熱話 #省電 #雪櫃整理 #雪櫃
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Text: Jane Law

　　家裏的雪櫃24小時長期開啟，但台電提醒大家，如果雪櫃塞得超過8分滿的話，不僅會令食材容易變壞，更會格外耗電！趁周末假日，不妨試試以下3大雪櫃整理術，為雪櫃來個大掃除，乾淨又省電！

 

　　不少人的雪櫃總是塞得滿滿都是食物，但原來這樣做不僅會令食材容易變壞，也會讓雪櫃更加耗電！這是因為雪櫃塞得太滿，會造成冷空氣無法順利流通；同時雪櫃愈滿，就自然需要更長時間開啟雪櫃門來翻找需要的食材，使冷空氣流失更多。台電指出，每開一次雪櫃，壓縮機平均會多運轉10分鐘才能恢復冷藏溫度，雪櫃門頻繁開啟或開太久，都會讓壓縮機為了降溫多運轉而更加耗電。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　台電也提醒大家，雪櫃保持8分滿就剛好，既能夠輕鬆找到食材，冷空氣也能順利流通，讓雪櫃保持低溫不耗電。只要跟著下面3大雪櫃整理術，便能輕鬆為家中雪櫃做大掃除！

 

1. 雪櫃外建索引、內貼標籤

 

　　經常忘記食物擺放位置，每次打開雪櫃都需要找一大輪？可以試試在雪櫃門外貼上索引標示，寫下各層食物存放的位置，不僅可以更快速的掌握食材位置，也可減少開雪櫃翻找食材的時間。門內的標籤可註明食材到期日，讓食物的保存期限變得一目了然。

 

2. 食物分區擺放

 

　　存放食物的時候，記得將生食熟食分區擺放，建議將熟食放在上層、生食放在下層，避免生食的血水髒污污染熟食。

 

　　剩菜剩飯類或保存期限短的食物建議放最上層，其次是怕交叉感染的食物，例如是要退冰的生肉、乳製品類等，然後再把怕冷怕水氣、比較重且體積大的食物（例如蔬菜水果等）放在底層或保鮮抽屜。

 

3. 食材適時斷捨離

 

　　食材如果有需要冷藏的話，有以下建議保存期限：

 

 海鮮類、絞肉：約1-2日

 鮮奶或乳品類：約7-10日

 蔬菜水果：約2週

● 蛋類：約3週

 

　　可以將快要到期的食材放在雪櫃較外側，提醒自己儘快進食。記得食材要趁新鮮時盡速食用，也要定期清理，把雪櫃裝得8分滿就剛好可以輕鬆找到食材，也讓雪櫃更省電！

 

(圖片來源: 台電電力)

 

 

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