  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

14/08/2024

GLOBAL Wednesday｜李振豪：標指納指率先收復20天線｜星巴克易帥有憧憬？｜分析SEA第二季業績

#hot talk 1點鐘 #李振豪 #美股 #東亞銀行 #減息 #聯儲局 #電商 #星巴克 #消費股 #通脹 #阿里巴巴 #業績 #美國經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　美國7月PPI按年升2.2%，核心PPI按年升2.4%，兩者超預期下行，刺激美股三大指數向上，數據令市場對今天公布的通脹數據有正面的預測，料美股維持向上勢頭？聯儲局早前已表示通脹數據對減息參考作用下降，反而應該留意其他關鍵數據？星巴克(SBUX)易帥，即將由連鎖墨西哥餐飲集團行政總裁(CEO)出任集團CEO，對股價利好作用僅短暫？Shopee母公司SEA公布第二季業績，淨利潤按年下得逾7成，面對行業激烈競爭，公司仍然上調GMV增長目標，反映公司對自身競爭優勢樂觀？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/5p80h5V9oVU

 

►把時間軸拉到01:19開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #李振豪 #美股 #東亞銀行 #減息 #聯儲局 #電商 #星巴克 #消費股 #通脹 #阿里巴巴 #業績 #美國經濟
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk