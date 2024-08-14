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14/08/2024

九龍城美食之旅Start！老牌泰菜館醬爆蝦丸 / 蒸氣火鍋抵食野生蟹、韓國釜山鰻魚珍珠蠔 / 懷舊潮式糖水試煙靭清心丸

#親民美味 #香港食買玩 #香港美食 #美食特集 #九龍城 #九龍城美食
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Text: Sammy Leung

　　今年，港產片《九龍城寨之圍城》爆紅，雖然九龍城寨已改建成九龍寨城公園，但仍吸引不少人去九龍城走一走。講到九龍城的美食，很多人都知道要食好味的泰國菜，首選一定會去九龍城。好，今次就推介不同的九龍城美食，當中除了眾人都愛的泰國菜外，仲有其他好選擇！

 

九龍城美食│1. 金寶泰國菜館：九龍城老牌泰菜館必食爆醬蝦丸及生蝦刺身

 

　　開業多年的泰國菜館「金寶泰國菜館」，你們有沒有吃過？身為九龍城的老牌泰菜館可以在如此多對手的情況下屹立多年，證明「金寶泰國菜館」一點都不差，而且多年來都可以保持水準。必食的有爆醬蝦丸及生蝦刺身，前者「爆醬蝦丸」上桌時熱辣辣，看到外皮炸得很香脆，咬開彈牙蝦膠，會發現蝦膏內餡很濃郁、很香，超級鮮美！後者是食泰國菜必食的「生蝦刺身」，生蝦食落新鮮又爽脆，沾上酸甜微辣的醬汁，十分醒胃！其他推介菜式有泰式炒金邊粉、泰式炒粉馬拉盞通菜、菠蘿焗飯、冬陰公湯馬拉盞炒通菜、泰式串燒、蒜蓉包、烤豬頸肉、生菜包、冬陰功湯、泰式拼盤、蒜蓉牛油雞翼、酸辣脫骨鳳爪、清炒椰菜苗等。

 

 

金寶泰國菜館

營業時間：上午11時半至下午11時

地址：九龍城衙前塱道23-27號地舖

詳情按此

 

下一頁：CP值高泰菜！必試招牌泰脆炸豬手

 

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