深圳福田文旅免費巴士開通！免費搭車去深圳博物館、深圳圖書館等多個文藝景點！3分鐘一班超方便！即睇詳細班次+停靠站

北上玩樂除了食、玩、買，不妨也來一趟文化體驗之旅！近來為了更方便遊客參觀，深圳133家景區和文化場館已全面取消預約機制，讓旅客們更彈性安排參觀時間，來一場「說走就走」的文化之旅。由8月10日起，文旅深圳、深圳博物館更開通「來深博，享受週邊」免費旅遊接駁巴士，接載大家及旅客來往多個文化景點，即睇詳細停靠站及班次時間！

深圳積極發展文化旅遊，而最近特別開通的「來深博，享受週邊」免費旅遊接駁巴士會在法定假日及暑期周末接載市民及旅客，來往多個福田區熱門文化景點，讓大家輕鬆便利穿梭各大文化場館，當中包括：

文旅免費巴士中途停靠點：

深圳博物館 福中路（起點）

深圳圖書館

深圳音樂廳

中心書城深圳市當代藝術與城市規劃館

（圖片來源：深圳市文化廣電旅遊體育局）

旅遊接駁巴士費用全免，由深圳博物館福中路金田路館為起點，覆蓋深圳圖書館、中心書城深圳市當代藝術與城市規劃館等熱門景點，而且巴士班次頻密，每隔3分鐘就有一班，車程僅長約15分鐘，讓走訪不同文化場館變得更加舒適又快捷！

深圳福田文旅免費巴士

起點：深圳博物館 福中路

服務時間：法定假日及暑假周末10:00-18:00

收費：免費

班次：3分鐘一班

車程：15分鐘

（圖片來源：深圳市文化廣電旅遊體育局）

（圖片來源：深圳博物館）