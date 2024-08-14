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14/08/2024

TVB正熱播《射鵰英雄傳之鐵血丹心》！6套金庸劇集、電影推介！必睇林青霞張敏鞏俐主演《新天龍八部之天山童姥》！林家棟版《碧血劍》、2020年《鹿鼎記》！全部網上睇到

#電影 #TVB #Netflix #電視劇 #金庸 #影視娛樂 #Disney+ #mytv super
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Text: Sammy Leung

　　香港人從小都會看金庸小說，他的武俠小說一直陪著香港人成長。而金庸小說更多次改編為電視劇、電影，最近TVB就開始開播外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》，勾起很多人的回憶，所以今次就和大家看看多套可以在網上看到的金庸小說改編電視劇、電影！

 

金庸劇、電影推介│1.射鵰英雄傳之鐵血丹心 - The Legend of Heroes - Hot Blooded

 

　　第一套當然是現在TVB現在熱播的最新版的《射鵰英雄傳之鐵血丹心》，由此沙、包上恩、王弘毅、黄羿、周一圍、高偉光、何潤、明道、孟子義等人主演。改編自金庸的小說《射鵰英雄傳》，講述了郭靖背負家仇闖入江湖，之後遇上了黃蓉，二人又會遇到甚麼的故事，而郭靖最終又怎樣作為一名大俠？而看看黄蓉、穆念慈、梅超風今次都找來超高顏值的演員飾演，令人十分期待！如果大家想看的話，可以在晚上9點半翡翠台播映或上myTV SUPER收看！

 

 

預告：

 

 

詳情按此

 

下一頁：楊祐寧、文詠珊的新天龍八部

 

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