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14/08/2024

高息定存 | 交銀香港6個月減至3.5厘，富融3個月3.7厘

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　　在美國9月減息預期下，本港銀行續調低定存利率，當中，交銀香港3個月、6個月及12個月定存息，分別減至3.5厘、3.5厘及3.3厘，起存額為2萬元，適用於個人客戶透過電子渠道以新舊資金辦理。如公司客戶，3個月及6個月均減至3厘，12個月減至2.8厘。

 

高息定存 | 交銀香港6個月減至3.5厘，富融3個月3.7厘

（資料圖片）

 

　　至於「網上至好息定期存款」，3個月定存仍有3.7厘，起存額需100萬元，適用於通達私人財富服務、通達理財服務及交銀理財客戶以新舊資金透過電子渠道辦理。

 

大新3個月減至3.7厘

 

　　另外，建行亞洲輕微上調1個月定存息至2.65厘，但3個月、6個月及9個月的息率則分別減0.05厘至3.05厘、2.7厘及2.35厘，適用於貴賓理財客戶以1萬元起新舊資金辦理；如屬智選理財或一般客戶，息率更只有2.95厘、2.6厘及2.25厘。

 

　　大新銀行亦輕微下調3個月及6個月息率，至3.7厘及3.3厘，適用於全新VIP客戶透過分行以10萬元起新資金辦理。

 

虛銀3個月最高3.7厘


　　相較之下，虛銀的定存息率似乎更吸引。其中富融3個月及6個月息減至3.7厘及3.6厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，起存額僅1元。匯立3個月及6個月息減至3.4厘，9個月及12個月降至3.3厘，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，最低存款額僅10元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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