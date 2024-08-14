美食博覽2024 | 家品控必逛家電家居博覽！同Snoopy打卡換特別版禮物、參加大抽獎！掃超過30個名牌家電、家品、家具、床品！即睇展覽+門票詳情

美食博覽、美與健生活博覽，以及家電・家居・博覽將於灣仔會展開鑼！與往年一樣，一張門票即可「穿越」各大展覽！家電．家居．博覽今年更有精彩期間限定活動，不要錯過！

家電・家居・博覽有多個著名家電、家品品牌參展，當中有智能家居及室內設計類別的參展商。

家電・家居・博覽今年踏入第十屆，大家更特別邀請展商於會場舉辦「第十屆家電．家居．博覽誌慶限定：Snoopy 逐個捉」，同時慶祝 PEANUTS（BEAGLE SCOUTS） 系列 50 周年。展會上，Snoopy 將「進駐」會場與入場人士大玩捉迷藏，只需在會場與指定 Snoopy and friends 角色打卡，即有機會換領特別版禮物，同場亦有抽獎及粉絲周年活動等。各位Snoopy迷，立即把握機會同Snoopy and friends 近距離接觸！

第10屆家電．家居．博覽誌慶限定：Snoopy 逐個捉

家電．家居．博覽每年均會搜羅城中各式潮流家品、智慧家居產品、床上用品、一系列按摩椅、家具及室內設計服務等，滿足大家不同品味與需求。品牌專區「家之選大道」則匯聚 30 家參展商，展出包括德國寶、茲曼尼、LAURASTAR、Osim、Tiger、煤氣公司及德國孖人牌等多個時尚生活品牌。

喜歡文創、手作工藝的更不要錯過專為年青初創企業提供推廣及銷售平台的「創藝坊」，發掘更多充滿心思和創意的文創產品，例如雕刻擴香石、手繪掛牆裝飾、定制街道牌等。文青必逛！

TGC x Little Twin Stars 煮食爐 煎鍋星之套裝

煤氣企業旗下的優質爐具品牌TGC去年推出全港首部TGC x Little Twins Stars 星之煮食爐後深受粉絲喜愛；今次展會中將新上市限量版星之套裝，包括薰衣紫和天空藍兩款煮食爐配備充滿浪漫氣息的色調，以及2024全新推出的Little Twins Stars 24cm粉紫夢幻煎鍋。喜歡Little Twin Stars 的大家，絕對不能錯過！

美食博覽2024及各項展覽開放日期及時間：

日期

美食商貿博覽、香港國際茶展：

開放予貿易買家：8月15日至16日（星期四至星期五）

開放予貿易買家及公眾：8月17日（星期六）

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日至19日（星期四至星期一）

國際現代化中醫藥及健康產品會議

8月15日至16日（星期四至星期五）

時間

美食商貿博覽、香港國際茶展：

8月15日至16日：上午10時至下午6時

8月17日：上午10時至下午5時

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日 至18日：上午10時至晚上10時

8月19日：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中心

票價

• 美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024門票：每位港幣30元（如參觀同日的「尊貴美食區」需另付追加票價港幣 $10）

• 美食博覽公眾館及「尊貴美食區」、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024預售套票：每位港幣36元*

*8月1至14日預售套票為每位港幣36元，於8月15至19日即日套票為每位港幣40元（全線 7-Eleven及Circle K便利店預售及即日套票均為每位港幣$36元。）

備註：公眾人士使用 2024 年 8 月 17日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展

• 「上午進場票」優惠：8月15、16及19日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 「晚間進場票」優惠：8月15、16、17及18日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）

備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 訪港人士票價：港幣20元（包「尊貴美食區」套票為每位港幣30元）

備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票

• 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場

購票方法

• 電子入場券可透過電子支付贊助商BoC Pay、AlipayHK及支付寶手機應用程式；以及01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。