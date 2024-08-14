日本地震｜旅行遇上地震點算？睡前緊記1件事、12招必學自保法！無印、DAISO防災品推介

這個星期的keyword，應該是「日本地震」吧？很多人都會問：「我下個星期就飛，已經訂好機票酒店，改不到了，還應不應該出發呢？」老老實實，這個問題，我一定不會答你！如果我叫你去，萬一有意外，你不怪我，我都會怪自己！相反我叫你不要去，如果沒有地震，你又會埋怨「嘥晒啲錢，早知去啦」！天災，沒有「早知」，無人知道幾時震，震得有幾嚴重。如果繼續行程，但一直擔心，就會玩得不開心，不如乾脆留在香港吧！

香港（幸運地）不是位於地震帶，很多香港人都無經歷過地震，不知道地震會有甚麼感覺，亦不知道如果發生地震要怎樣做，所以這次就跟大家分享一下，如果在日本（或者其他國家都適用）遇上地震要怎樣做。有時間不妨看看，萬一不幸遇到，都可以即時作出反應，又或者做定準備，以防萬一。

把這個記下來：將鞋、手機、個人物品放在床邊

因為怕大家無耐性看完這篇文章，所以，最重要的，放在開頭！無論是住酒店、民宿或Airbnb，瞓覺之前，建議把鞋、手機、眼鏡、銀包、證件及個人貴重物品等放在床邊。因為去旅行時所住的地方，大家都不會非常熟悉，如果晚上發生地震及停電，又黑又無方向感又緊張，很難會找到想找的東西。鞋，而不是拖鞋，是最最最重要的！因為逃生的時候，很容易有玻璃碎或雜物，穿上鞋子逃生會比較安全。另外手機、眼鏡、銀包等個人財物，不用四處找，逃生時會快一點！

要養成去旅行時把鞋、手機、個人物品放在床邊的習慣。（圖片來源：Irasutoya）

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