東張西望報道虛假旅行社騙案！報料觀眾遭騙徒粗口鬧爆！Patrick Sir：原來騙徒都睇東張

《東張西望》一向為市民伸張正義，將不公不義事件公開，特別是近年數之不盡的騙案，希望觀眾可以警惕，以防受騙。日前，《東張西望》報道一單虛假旅行者的騙案，騙徒在FB落廣告假扮「星晨旅運」做長者優惠，投訴人不疑有詐將金錢轉入該網頁的相當戶口，結果被騙。

早前《東張西望》報道一單冒認旅行社的騙案，投訴人指在FB見到相當廣告，價值吸引而且有旅行社品牌及藝人胡楓和羅蘭嘅「頭像」保證，結果傾好價錢後就入錢。轉帳後，細看該廣告的留言始發現有不少人留言怒斥騙局，才驚覺自己受騙，損失港幣9千多元。而另一投訴人遇到同樣情況，幸好先致電旅行社查詢，不致有損失。

報道出街後一日，主持林溥來（Patrick Sir）和吳幸美翌日在《東張西望》爆料，Patrick Sir說：「琴日我哋報道過一班騙徒假冒本地旅行社，提供超平機票畀老人家，點知有長者畀咗錢之後先發覺自己被人呃咗。」吳幸美續言：「報道出咗街之後，我哋收到報料觀眾嘅訊息，佢收到騙子Whatsapp，投訴佢話：『做乜呃你幾千蚊都報《東張》呀？』」不過照Cap圖上的對話內容，騙徒更有用上粗口，相當無禮，難怪Patrick Sir都笑言：「嘩，啲騙子都幾惡呀喎，原來你都有睇《東張》，唔怕話畀你知，無論你呃幾錢都好，我哋《東張》都係唔會放過嘅！」