農曆七月盂蘭節鬼月到！甚麼人易撞鬼？4種面相氣色人士小心中招！怎樣的八字、紫微斗數係高危？

現在已屆農曆七月，街上不時有人燒衣，這人間煙火到七月十四（新曆8月17日）將達致高峰，傳說農曆七月是鬼族「跨界旅遊」的「旺季」，我們這些陽間原居民當然不想干擾其行程，最忌是狹路相逢，除了嚇一跳，還可能病一場。

甚麼人容易撞鬼呢？

從玄學角度，不同學問都能提供線索。

（一） 面相氣色

a／ 面上氣色青藍，這人本來已經驚青，因為正在行衰運，頭頭碰著黑，自然會憂心忡忡、精神恍惚，這樣更容易吸引靈界的負面氣場。

b／ 印堂灰暗：不是撞鬼、便是遇到意外、或有嚴重疾病。

c／ 眉尾向下：這種人比較消極、悲觀，凡事向壞處想，本身就是負能量，同靈界氣場好夾。

d／ 唇色蒼白：體弱多病，若唇邊還有黑氣圍住，就更容易中伏。

e／ 眼睛無神：眼睛深陷加上眼神混沌鬆散，好像熬了夜一樣，無精打采，看來已缺乏精氣神，當然會陽氣不足、陰氣主導啦！

（二）子平八字

a／ 八字中缺火、或嚴重火氣不足。

b／ 八字中水太多，有一說指癸水日主的人特別容易與陰性事物相和應，因癸水至陰，但這也要看八字中其餘七個字的佈局，不過八字中水氣太重，是特別容易對陰界有感應。

c／ 八字全陰：天干的乙、丁、己、辛、癸和地支的丑、卯、已、未、酉、亥屬陰。相傳八字全陰的人運氣差、易撞鬼，但亦有人挑戰此說。相傳袁世凱（己未、癸酉、丁已、丁未）和段其端（乙丑、己卯、乙未、丁亥）兩人八字都全陰，但前者是中華民國第一任大總統，並企圖稱帝；段其端歷任參謀總長、國務卿、國務總理、臨時執政。兩人均地位顯赫，未見如傳說中的霉、孤、寡。

（三） 紫微斗數

凡命宮、遷移宮、田宅宮有「陰煞」這顆凶星的人，都容易見鬼：命宮有，表示本身有這傾向；遷移宮有，則可能出外旅遊或公幹時見；田宅宮有，便是家中有不速之客了。

就算你屬於上文提及的「高危人士」，也不須害怕，鬼是陰界，他們懼怕陽氣的，你只要增加自己的正能量，凡事樂觀、面向陽光、提升自己的元氣，靈界自然「無掟企」！