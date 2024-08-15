中山美食 | 中山火鍋精選推介！大眾點評4.8高分滋補藥膳鴿 / 被譽「中山前三」潮汕牛肉邊爐 / 爽口彈牙厚切脆肉鯇專門店

已經去了深圳、珠海，想找一些新的北上好去處？中山其實也是一個好選擇，而且中山美食很多，包你們可以食到滿意的餐廳。今次先講講中山的火鍋，有藥膳鴿火鍋、潮汕鮮牛肉火鍋等！即睇！

延伸閱讀：中山美食 | 大眾點評必吃榜精選中菜：網民推介鮮甜肉厚脆肉鲩 / 招牌爆汁脆皮黑金鴿 / 小紅書好評不斷惹味炒雞

中山火鍋│1. 鴿譽軒‧藥膳鴿火鍋（小欖店）：大眾點評4.8高分店！傳承三代滋補藥膳鴿

第一間要介紹的是在大眾點評上得到了4.8高分的「鴿譽軒‧藥膳鴿火鍋（小欖店）」，這間30多年的「鴿譽軒‧藥膳鴿火鍋（小欖店）」主打傳承三代的藥膳鴿，所以在這餐廳可以食到火鍋之餘，可以食到乳鴿！先講講「鴿譽軒‧藥膳鴿火鍋（小欖店）」的招牌菜藥膳鴿，這道菜真的是每枱必點的，乳鴿用上了藥膳熬煮，肉質不會太老，食落有淡淡的藥材味；而藥膳鴿的湯超級鮮美又滋補，飲完仲可以打邊爐，記得要落陳皮牛肉丸及蔬菜，蔬菜吸盡藥膳鴿的精華，正！而其他餐點都可以值得一試，好像是脆皮紅燒鴿、古法鹽焗鴿、蒜蓉娃娃菜等！

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

鴿譽軒‧藥膳鴿火鍋（小欖店）

營業時間：上午11時至下午2時、下午5時至下午9時

地址：小欖廣成路66號

泊車資訊：有免費停車

下一頁：網民指是「中山前三」潮汕火鍋店！清甜椰子牛骨湯食現切牛